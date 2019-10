Bokeloh/Mesmerode

Am Wegekreuz der katholischen Kirche in Mesmerode treffen Interessierte sich kurzfristig am Freitag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr zum Gedenken. Dabei soll der Opfer des Anschlags von Halle gedacht werden. Die Initiatoren wollen aber auch an die Opfer der militärischen Offensive in Syrien denken. Die Idee hatte der Bokeloher Andreas Quasigroch, Vorsitzender des Neisser Kultur- und Heimatbundes. Unterstützung bekam er von der Heimatbund-Vorsitzenden Marion Nowak. Sie bitten darum, Kerzen mitzubringen.

Von Sven Sokoll