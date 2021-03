Mesmerode

Friedhelm Selke und Ursula Rücks beteiligen sich an der Aktion Offene Pforte der Region Hannover. An den Pfingstfeiertagen, 23. und 24. Mai, laden sie jeweils von 11 bis 17 Uhr Besucher in ihren 3000 Quadratmeter großen Naturgarten an der Auhagener Straße 22 ein.

Dort gibt es diverse Staudenbeete und Gehölze, rund 250 überwiegend heimische Pflanzen in unterschiedlichen Bereichen, Totholzhaufen, Nisthilfen für Wildbienen und einen Käferkeller. Außerdem hat das Paar eine Wildhecke und ein Biotop für Frösche, Kröten und Libellen angelegt. Besucher können sich auch die kreative Verwendung von gebrauchtem Baumaterial anschauen, verschlungene Wege und den Barfußweg gehen.

Weiterhin gibt es Trockenmauern, einen Senkgarten mit einer Wirbelschale als Quellstein sowie eine Kräuterspirale und ein Insektenhotel. Rücks und Selke bieten selbst gemachte Wildfruchtmarmeladen an und informieren über Seminare zu essbaren Wildpflanzen. Ein Besuch im Garten ist unabhängig von der Offenen Pforte auch nach Terminvereinbarung unter Telefon (0 50 31) 91 28 99 möglich.

Von Anke Lütjens