Wunstorf/Hannover

Mitunter brauchen die Segelboote schon mal einen kleinen Anschubser. Allerdings nicht, weil womöglich gerade kein Wind weht. Die recht kleinen Elektrosegler können selbst dann fahren, wenn es nur ein laues Lüftchen gibt. Wenn sie aber mit ihrem 40 Zentimeter langen Kiel dann doch einmal am Grund hängen bleiben brauchen sie Hilfe – aber das passiert eher selten. Die zu leisten, ist jeder Segler wortwörtlich mit dem kleinen Finger imstande.

Denn es handelt sich um RC-Boote, also ferngesteuerte Modelle, die auch auf dem Steinhuder Meer immer öfter zu sehen sind. In der Corona-Krise tun sie bei der Ausbildung des Nachwuchses gute Dienste. „Außerdem macht es sehr viel Spaß, mit ihnen zu fahren“, sagt Meike Greten vom Hannoverschen Yacht-Club (HYC), die zugleich Jugendwartin der Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer ist.

Boote haben keinen eigenen Motor

Zwei ferngesteuerte Laser begegnen auf dem Wasser dem Original. Quelle: privat

Büchst eines der Mini-Boote aus oder steckt fest, empfiehlt es sich, Bade- oder Wathose anzuziehen. Das ist ein Vorteil, falls der Skipper nicht selbst in einem größeren Boot sitzt und rasch von Bord aus Hand anlegen kann. Die RC-Modelle haben keinen eigenen Motor, nur das Steuerruder und die Segel sind zu bedienen. Lukas, dem 16-Jährigen der Seglerfamilie Greten, ist schon ein Boot abhanden gekommen. Er hatte die Steuerung nur kurz aus der Hand gegeben. „Wir mussten dann ein E-Boot nehmen und das Modell beim Wilhelmstein wieder einsammeln“, erinnert sich Meike Greten lächelnd.

Inzwischen ist die RC-Flotte des HYC auf stattliche 15 Stück angewachsen. Allein die Gretens – Vater Tom ist Vorsitzender –, haben zwei Exemplare. Richtig Fahrt nahm das Ganze im vergangenen Dezember auf. Der HYC wollte auf dem Maschsee in Hannover, seinem zweiten Revier, eine Nikolaus-Regatta ausrichten. Dem Wind war dies jedoch einerlei, sodass die großen Boote nur vor sich hin dümpelten und schließlich an den Steg zurückkehrten.

Die RC-Modelle allerdings machten ihre Wettfahrt und zogen wohl den einen oder anderen neidischen Blick auf sich. „Sie können bei wenig Wind und noch bis zu sieben Windstärken fahren“, so Meike Greten. Besonders Max Greten (12 Jahre) ist begeistert und liefert sich mit Vereinskamerad Jonas gerne Rennen.

Kinder finden einen Einstieg in das Segeln

So finden Max und Jonas spielerisch den Einstieg in das Segeln, lernen die Manöver. „Wie fahre ich eine Tonne an – um solche Sachen geht es“, sagt Meike Greten. Die Kinder können es so recht entspannt simulieren, ohne selbst im Boot zu sitzen, denn dann, so Greten weiter, „haben sie oft mit sich selbst zu tun.“ Das Standard-Laser-Modell kostet etwas mehr als 500 Euro, mit ihm können offizielle Regatten des Deutschen Segler-Verbands ( DSV) gefahren werden. „Das ist in fünf Minuten aufgebaut, es geht ganz schnell und ist leicht“, sagt Greten. Etwa acht Stunden hält der Akku durch.

Aber nicht nur junge Segler haben ihre Freude. Matthias Hotho, ebenfalls vom HYC, wurde im vergangenen Jahr Vierter bei der deutschen Meisterschaft im RC-Laser und liegt aktuell auf Position zwölf der Rangliste des DSV (weitere Informationen gibt es online auf der Seite www.dkvrcs.org der Deutschen Klassenvereinigung RC-Segeln). Er ist damit bester Fahrer vom Steinhuder Meer.

Lukas (links) und Max Greten sind Fans der Mini-Segler. Quelle: privat

HYC hat sich Klubboot angeschafft

Knapp 200 RC-Laser gibt es in Deutschland, Tendenz steigend. Zwar dürfen wegen der Corona-Pandemie noch keine offiziellen Wettfahrten ausgetragen werden. Mit dem gebotenen Abstand am Steg ist es jedoch kein Problem, sich mit dem Mini-Segler zu versuchen. Der HYC hat eigens ein Klubboot angeschafft (Kontakt zum Verein gibt es per E-Mail an office@hyc.de).

„Wir hatten sogar geplant, eine Weltmeisterschaft auszurichten“, sagt Meike Greten. Dazu wäre aber viel Platz auf dem Steg erforderlich wegen des gebotenen Mindestabstands. Daher hat der HYC einstweilen selbst Abstand von der Idee genommen. Klar ist aber: Die RC-Boote sind auf dem Steinhuder Meer angekommen. Auch wenn man sie aus der Ferne nicht auf den ersten Blick sieht.

Von Stefan Dinse