Steinhude

Sommer, Sonne, Südseefeeling: Tagsüber tummelten sich am Sonnabend viele Touristen auf der Badeinsel, am Abend genossen die Fans von Marius Müller-Westernhagen am palmenbesetzten Strand den passenden Sound für einen lauschigen Sommerabend. Die „Mit18Band“ rockte die Seebühne vor dem Bistro Meereslauschen.

Mit den ersten Klängen sprang der Funke aufs Publikum über, der Bootssteg wurde zur Tanzbühne. Das Lied „Es geht mir gut“ spiegelte die Stimmung wider. Zu den treuesten Fans der Band zählt Peter Burgmüller. „Wir waren mit die Ersten hier, da haben die Badegäste noch Eis gekauft“, berichtete der Hannoveraner.

„White Night“ am 21. August

Für Heiner und Susanne Fletemeyer spielt die Zahl 18 eine besondere Rolle. Vor 18 Jahren waren sie bei einem Konzert der „Mit18Band“. Am Sonnabend feierte ihr Sohn seinen 18. Geburtstag. Es sei schön, nach einem Jahr ohne Konzerte wieder zusammenzukommen, sagte auch ihr Freund Frank Müller. „Deshalb sind die Leute so ausgelassen.“ Veranstalter Jürgen Stach war ebenfalls zufrieden. „Es ist schon ein Traum.“ Nächstes Event auf der Seebühne wird die „White Night“ am Sonnabend, 21. August, mit Schlagersängerin Kerstin Werner sein.

Von Rita Nandy