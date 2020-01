Wunstorf

Bewohner in vollen Windeln sowie schmutziger Kleidung, hohe Fluktuation bei den Mitarbeitern und der Ausbruch eines Magen-Darm-Virus in der Pflegeeinrichtung: Angehörige von Heimbewohnern hatten sich Anfang Januar über die Zustände im Wunstorfer Haus Johannes beschwert. Nachdem die Heimleitung der Diakonie-Einrichtung bereits auf die Vorwürfe eingegangen war und in einigen Punkten Verbesserungen angekündigt hatte, meldet sich nun die Belegschaft zu Wort.

In einem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, widersprechen die Angestellten den Vorwürfen. „Uns ist unverständlich, wie Angehörige behaupten können, dass die Bewohner unseres Hauses am Mittag noch das Inkontinenzmaterial vom Morgen tragen, ständig dreckige Fingernägel haben und schmutzige Kleider tragen?!“, heißt es darin. Die Kritik an ihrer Arbeit erwidern die Angestellten des Haus Johannes mit Nachdruck: „Wirken wir tatsächlich überfordert? Oder wirken wir angestrengt? Weil der Ehemann oder der Vater heute nicht so ,funktioniert’ hat, wie es die Frau oder der Sohn erwartet!?“

Auf Wünsche der Betreuten eingehen

Die Verfasser erklären die Unzufriedenheit der Angehörigen durch die veränderten Lebensumstände, die ein Aufenthalt im Pflegeheim für die Betroffenen mit sich bringt. „Hierüber sind viele Angehörige verwundert. So können sie oft nicht verstehen, dass der Ehemann, der Vater oder Bruder sich plötzlich nicht mehr so schick kleidet, plötzlich nicht mehr um 7 Uhr in der Früh aufstehen möchte oder plötzlich Abwehrverhalten bei der Grundpflege an den Tag legt. Genau hier setzt unsere Arbeit an“, schreiben die Verfasser.

Weiter gehen die Mitarbeiter auf die Vorwürfe im Detail ein. Dass vor allem Demenzkranke ihre Mahlzeiten zum Teil mit den Fingern essen würden, sei von den Mitarbeitern mitunter erwünscht. „Jede Selbstständigkeit (...) ist eine Ressource, die erhalten bleiben sollte.“ Es sei „entwürdigend“, wenn den Bewohnern täglich ihre Defizite vor Augen geführt werden. Die Mitarbeiter würden auf die Wünsche ihrer Umsorgten eingehen. So würden sie nicht gegen ihren Willen umgezogen oder früh geweckt.

„Mitarbeiter identifizieren sich sehr mit ihrer Arbeit“

Laut Dagmar Brusermann, theologischer Vorstand der diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser, hatten die Mitarbeiter das Schreiben ohne das Wissen der Heimleitung aufgegeben. „Wir haben davon nur gehört“, sagt sie. „Die Mitarbeiter im Haus Johannes identifizieren sich sehr mit ihrer Arbeit – das freut uns natürlich.“

Die Heimleitung hat sich bereits zur Kritik der Angehörigen geäußert: Ein Großteil sei den Verantwortlichen bekannt und gemeinsam mit den Angehörigen sei eine Versammlung am Montag, 27. Januar, geplant. Dabei soll auch auf die Situation im Demenzbereich eingegangen werden. Angehörige können vorab Wünsche äußern und Fragen stellen, die dann beantwortet werden sollen. Zum Vorwurf, dass Bewohner nicht angemessen oft versorgt oder umgezogen werden, sagte Brusermann: „Wir arbeiten nicht gegen den Widerstand der Menschen. Das ist manchmal für Angehörige schwer zu ertragen.“

