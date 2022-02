Wunstorf

Eine Mitarbeiterin des Edeka-Marktes an der Hindenburgstraße hat am Sonnabend dabei mitgeholfen, eine Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz aufzuklären. Gegen 8.40 Uhr hatte der Fahrer eines Toyota mit seinem Wagen einen VW Tiguan berührt und beschädigt, der an einer Elektro-Ladesäule geparkt stand. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von 2000 Euro.

Der Fahrer hielt aber nicht an, um sich um den Unfall zu kümmern, sondern fuhr weg. Die Mitarbeiterin hatte den Unfall aber beobachtet und verständigte die Polizei, die einen 88-Jährigen aus Wunstorf als Fahrer ermitteln konnte. Die Beamten leiteten wegen der Unfallflucht ein Strafverfahren ein.

Von Sven Sokoll