Liethe

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am Freitag gegen 18.15 Uhr an der K 333 leicht verletzt. Der 16-jährige Neustädter fuhr aus Liethe kommend in Richtung Poggenhagen. Beim Bremsen in einer Kurve rutschte das Vorderrad weg und das Motorrad schlitterte in den Graben. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad wurde ebenso beschädigt wie eine Leitplanke.