Idensen

Auf einem Motorboot im Winterlager am Idenser Jachthafen ist am Freitag gegen 11.15 Uhr ein Feuer entstanden. Während der 70-jährige Eigentümer auf der Jacht war, löste wohl ein Funke einen Brand an einer Dieselentlüftung ein. Die Isolierung des Motorraums fing Feuer, der Wassersportler blieb aber unverletzt und begann selbst zu löschen. Die Feuerwehren aus Bokeloh und Mesmerode setzten die Arbeit fort und konnten mit einer Wärmebildkamera bald feststellen, dass die Aufgabe erledigt war. Der Kriminaldauerdienst der Polizei sollte sich den Brandort noch ansehen.

