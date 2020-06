Wunstorf

Zum 1. Juli wechselt beim Lions-Club Steinhuder Meer wieder die Führung. So gibt der bisherige Präsident Christoph Lahmann die Tischglocke symbolisch jetzt an Dirk Mückenheim weiter. Der 55-Jährige wohnt in Luthe und hat im Management von Volkswagen Nutzfahrzeuge zuletzt das Kundenzentrum in Hannover geleitet.

Auch bei den Lions leiden die Aktivitäten unter den gegenwärtigen Corona-Bedingungen. Das Matjesfest ist ausgefallen, und ob der Basar mit dem Neustädter Club im Herbst möglich sein wird, ist auch noch fraglich. Dennoch engagieren die Lions weiterhin für ihre sozialen Anliegen. Nachdem der Verein die Tafel und den Tagestreff mit Spenden bedacht hat, laufen auch die Vorbereitungen für den nächsten karitativen Adventskalender gut. „Erfreulich viele Sponsoren haben trotz teils schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse auch in diesem Jahr wieder attraktive und wertvolle Gewinne gestiftet“, berichtet Mückenheim. Wer das Projekt noch unterstützten will, kann sich an die E-Mail-Adresse info@lc-adventskalender.de wenden.

Von Sven Sokoll