Das jährliche große Müllsammeln in Wunstorf-Blumenau fällt wegen Corona aus. Ortsbürgermeisterin Dagmar von Hörsten ruft stattdessen für Sonnabend, 20. März, auf, einzeln oder im Familienverband Müll in Blumenau und Liethe zu sammeln.

