Die Musikschule Wunstorf betont mit einem neuen Kurs die Rolle, die Musik vor und nach einer Geburt hat. Die Idee ist, dass Mütter ihren Babys etwa ab der 25. Schwangerschaftswoche und gleich nach der Geburt Streichel-, Schaukel- und Wiegenlieder vorsingen können. Lernen können sie diese in dem Kurs BabyBauchTöne. Das Singen kann den gemeinsamen Alltag von Mutter und Kind bereichern und ihre Bindung fördern. Das ungeborene Kind wird beruhigt oder angeregt.

Die Kursleiterin Huld Hafsteinsdóttir hat als Mutter von drei Kindern selbst positive Erfahrungen mit dem Singen in der Schwangerschaft gesammelt. Musik könne so sehr früh prägen, sagt sie. Die Musikpädagogin möchte das jetzt mit dem neuen Angebot an Interessierte weitergeben.

Auch Väter sind willkommen

Die Lieder in dem Kurs sollen nicht nur die Kinder Gutes Bewirken, sondern auch den werdenden Müttern Freude vermitteln. Zum Kurs gehören auch Atemübungen, das Erzeugen von Tönen, Tanzelemente und zum Schluss immer ein Entspannungsteil.

Ab dem 14. Januar treffen sich bis zu zehn Frauen jeweils dienstags um 10.30 Uhr zu BabyBauchTöne in den Räumen der Musikschule Wunstorf, Hindenburgstraße 25a. Die acht Treffen dauern jeweils eine Stunde. Teilnehmer bezahlen für den Kurs 88 Euro. Auch männliche Partner sind dabei willkommen, betont die Kursleiterin.

Von Sven Sokoll