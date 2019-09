Steinhude

Das Steinhuder Fischer- und Webermuseum, Neuer Winkel 8, verlängert wegen des großen Zuspruchs seine Sonderausstellung „Steinhude in der Weimarer Republik“ bis zum 31. Oktober. Dabei ist jetzt auch eine Begleitbroschüre erschienen. Sie enthält nicht nur Informationen über die Weimarer Republik und aus der Ausstellung, sondern vermittelt auch Wissen über Steinhude, das in der Schau so nicht vorgekommen ist. Die Broschüre kostet 4,50 Euro.

Diese Begleitbroschüre ist zur Ausstellung "Steinhude in der Weimarer Republik erschienen". Quelle: Sven Sokoll

Weberin lässt sich zusehen

Eine Webvorführung sehen die Besucher am Sonntag, 15. September, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im großen Webraum des Museums. Früher wurde zu dieser Zeit des Jahres Flachs geerntet, aus dem dann in mehrern Arbeitsschritten das Leingarn gefertigt wurde. Wie das geschehen ist, zeigt das Museum auch.

Das Museum ist dienstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 4, ermäßigt 2 Euro.

Von Sven Sokoll