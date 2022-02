Wunstorf

Mitreißende Eigenkompositionen und eine schwungvolle Choreografie: Dies verspricht das Theater Liberi für seine moderne Interpretation des Märchenklassikers „Aschenputtel“. Am Sonntag, 6. März, verwandelt sich das Stadttheater ab 15 Uhr in eine märchenhafte Musicalbühne.

Stiefschwester möchte reisen und studieren

In Anlehnung an das Original der Gebrüder Grimm beginnt das Stück mit der gehässigen Stiefmutter. Sie lässt die gutherzige Aschenputtel spüren, dass sie unerwünscht ist. In der neuen Version des Theaters Liberi geht es anschließend jedoch drunter und drüber. „Es gibt einen König, der nicht regieren will, einen Hofnarren, der nicht lustig ist, und eine Stiefschwester, die lieber reisen und studieren will, als den Prinzen zu heiraten“, heißt es in der Ankündigung. Dieser gebe sich als Bote aus und verliebt sich ganz nebenbei in Aschenputtel. Wie gut, dass ihr bei den Turbulenzen eine gute Fee zur Seite steht. Der königliche Ball verändert schließlich im Finale das Leben der Titelheldin.

Aschenputtel hält an seinen Träumen fest

Die Fassung aus der Feder von Helga Fedder breche mit Konventionen, bleibe dennoch dem Märchenstoff treu. „Aschenputtel zeigt, dass man nie den Mut verlieren darf und an seinen Träumen festhalten muss“, sagt Hauptdarstellerin Anastasia Ivanova.

Das Musical dauert mit Pause rund zwei Stunden. Es ist für Kinder ab vier Jahren gedacht. Karten gibt es im Vorverkauf ab 18 Euro, zuzüglich Gebühren. Sie sind online unter www.theater-liberi.de erhältlich sowie im HAZ/NP-Ticketshop. Plätze können auch in den HAZ/NP-Geschäftsstellen, unter anderem in Neustadt, Am Wallhof 1, gebucht werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Für das Stadttheater gilt die 2G-plus-Regelung.

