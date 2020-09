Luthe

Ein Wunschkonzert geben die beiden Musiker Albrecht Drude und Matthias Schwieger am Sonntag, 20. September, um 18 Uhr im Naturerlebnisbad Luthe, An der Böhmerke. Mit Geige und Klavier, vielleicht auch mit Gesang erfüllen die beiden Luther die Musikwünsche ihres Publikums. Wer einen hat, kann ihn per E-Mail an vereinzurfoerderungdermusik@aol.com senden.

Eine originelle, sentimentale oder bedeutsame Begründung, warum gerade dieses das Lieblingslied ist, wird helfen, an diesem Abend den gewünschten Titel auch wirklich erklingen zu lassen. Aus den Wunschliedern stellen die Musiker ein unterhaltsames Programm zusammen. Das hat die Genossenschaft Naturerlebnisbad als Veranstalter mitgeteilt.

Anzeige

Wer nur zuhören möchte, muss seine Teilnahme unter der gleichen Mailadresse ankündigen, damit ein pandemiegerechter Sitzplatz vorbereitet werden kann. Mit Spannung und großem Vergnügen sehen die beiden Musiker den Wünschen entgegen. Bis zum Konzert haben sie noch Zeit zum Üben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Von Anke Lütjens