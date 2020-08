Kolenfeld

In der Kolenfelder Kirche endet die Reihe von musikalischen Andachten über den Sommer. Den dritten und letzten Termin gestaltet am Sonntag, 16. August, das Wunstorfer Musikerehepaar Kristina Filthaut und Arno Paduch. Filthaut spielt dabei an der Orgel und mit der Blockflöte, während Paduch mit dem Zink spielt. Dieses Instrument ist im 17. Jahrhundert viel gespielt worden und vereint Eigenschaften der Trompete und der Blockflöte.

Die Musiker haben sich Werke unter anderem von Giovanni Battista Bovicelli, Johann Jakob van Eyk und Georg Friedrich Kauffmann vorgenommen. Ihre Andacht in der barocken Dorfkirche beginnt um 17 Uhr.

Von Sven Sokoll