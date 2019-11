Wunstorf

Die Musikschule Wunstorf hat das neue Konzertprojekt Sonatinen ins Leben gerufen, das dem Fachbereich Klavier gewidmet ist. Das dazugehörige Konzert in der Aula des Hölty-Gymnasiums beginnt am Mittwoch, 27. November, um 19 Uhr. Klavierschüler verschiedener Jahrgangsstufen präsentieren die Stücke, wobei sie jeweils zwei bis drei Sätze in unterschiedlichem Tempo bewältigen müssen.

Das Geheimnis der Sonatinen

Doch was sind Sonatinen eigentlich? Sonatinen sind die kleinen Schwestern der Sonaten. Sie lassen sich kürzer, leichter und zudem verständlicher spielen. Diese sind in jeder Musikepoche vertreten, daher werden ausschließlich Originalwerke aus Barock, Klassik und der heutigen Zeit in dem Konzert gespielt.

Projekte für Schüler

Die Klavierlehrer der Musikschule bieten regelmäßig Projekte an, an denen Schüler teilnehmen können. Es gibt reine Klavierkonzerte unter dem Namen „Klavier-pur“, außerdem auch Konzerte mit verschiedenen Instrumenten unter dem Namen „Klavier-Plus“. Der Eintritt ist frei.

Von Jehaan Elhout