Wunstorf

Der NDR transportiert in einer Serie ab Montag, 9. September, in seiner Sendung „Hallo Niedersachsen“ viele Eindrücke vom Wunstorfer Fliegerhorst, der seit zehn Jahren im Umbruch zur Einführung des neuen Flugzeugtyps A400M ist. Bei den neuntägigen Dreharbeiten haben die Mitarbeiter sich in unterschiedlichen Bereichen und Berufsfeldern unter den 2500 Beschäftigen umgesehen, die den Standort auch zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor machen.

Davon werden täglich ab 19.30 Uhr im NDR-Fernsehen Beiträge zu sehen sein, die zwischen vier und sieben Minuten dauern. Dabei lernen die Zuschauer unter anderem die Ausbildung der Piloten und Ladungsmeister, die Flugsicherung, aber auch die Truppenküche und die Geschichte des Fliegerhorstes kennen. Die Beiträge können nach der Ausstrahlung auch in der NDR-Mediathek unter www.ndr.de/mediathek angesehen werden.

Von Sven Sokoll