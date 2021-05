Steinhude

Der NDR hat den Termin seines großen Landpartiefestes am Steinhuder Meer erneut wegen der Corona-Pandemie verschoben. „Ich finde aber gut, dass der Sender nach wie vor an dem Plan festhält“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt. Jetzt soll im Mai 2022 in Steinhude gefeiert werden.

Eigentlich wollte die Stadt mit dem Fest im Juni 2020 den umgebauten Platz an den Strandterrassen eröffnen. Dann hatten Stadt und Sender das erste Septemberwochenende dieses Jahres angepeilt. Doch mit Großveranstaltungen bleibt es auch in diesem Jahr mit der Corona-Pandemie schwierig, weshalb auch das Festliche Wochenende zum zweiten Mal abgesagt worden ist.

„Außerdem wäre es aber auch nicht ganz glücklich gewesen, dass es das letzte Wochenende vor der Kommunalwahl war“, sagte Eberhardt. Die Stadt wollte das Fest in Steinhude mit ihrem Neubürgerempfang verbinden.

Von Sven Sokoll