Der historische Stadtkern, Wasserzucht, Abtei und Ratskeller sind nur einige Stationen der Gästeführer, die jetzt ihre Dienste wieder aufnehmen. Am Sonntag, 21. Juni, laden sie zu einem unterhaltsamen und lehrreichen Bummel ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Stadtkirche. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist eine Anmeldung unter Telefon (05031) 101326 oder per E-Mail an sabrina.bauch@wunstorf.de erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf neun begrenzt. Dazu zählen auch begleitende Kinder.

Individuelle Führungen möglich

Weitere Termine sind bis Oktober jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 15 Uhr sowie am dritten Sonntag im Monat um 14 Uhr. Erwachsene zahlen 4 Euro, begleitende Kinder bis 14 Jahre dürfen kostenlos teilnehmen. Beim Rundgang muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Es können auch individuelle Termine vereinbart werden. Turmbesteigungen sowie Führungen durch Kirchen oder das Stadttheater sind vorerst nicht möglich, weil die Gästeführer angewiesen sind, unter freiem Himmel zu bleiben.

Von Rita Nandy