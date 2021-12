Wunstorf

Nach dem Unfall auf dem unbeschränkten Bahnübergang der OHE-Strecke an der Straße Am Hohen Holz sind die letzten Entscheidungen gefallen, wie der Bereich umgestaltet werden soll. „Wir wollen auch noch eine Schwelle bauen, die aber nicht so breit ist, dass sie Radfahrer stört“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) nach der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag. Die Erhebung soll Autofahrer auch mit einem Ruckeln auf die gefährliche Stelle hinweisen. Ein Pfeifsignal soll von den nahenden Zügen aber nicht verlangt werden.

Lesen Sie auch Wunstorf: Behörden wollen nach Unfall Bahnübergang sicherer machen

Nach dem Unfall mit einem Schwerverletzten am 26. November hatten Stadt, Polizei und Osthannoversche Eisenbahnen sich die Stelle gemeinsam angesehen. Dabei hatten sie schon fest vereinbart, dass die Züge auf der Strecke zum früheren Kaliwerk Sigmundshall dort künftig höchstens 10 Kilometer pro Stunde schnell fahren sollen und dass Haltelinien auf der Fahrbahn entstehen. Ein Halteverbot soll außerdem dafür sorgen, dass der Blick freier wird. Ab Herbst 2022 wird der Übergang im Zusammenhang mit der Nordumgehung umgebaut.

Von Sven Sokoll