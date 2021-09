Wunstorf

Am frühen Mittwochmorgen ist die Feuerwehr gegen 5 Uhr in das Wohnheim der Lebenshilfe an die Wilhelm-Busch-Straße alarmiert worden. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr Wunstorf ist mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen, konnte aber keinen Brand feststellen. Vermutlich sei eine Energiesparlampe einer Deckenleuchte der Auslöser, sagte Einsatzleiter Sven Möllmann. Glücklicherweise hat es nicht gebrannt, denn in der Einrichtung ist nachts nur eine Pflegekraft für die Bewohner, die über mehrere Etagen verteilt sind, zuständig.

Feuerwehrsprecher Marvin Nowak lobte die Nachwache aber dafür, dass sie die Bewohner sehr umsichtig aus dem Haus brachte, bevor die Feuerwehr eingetroffen war. „Wir appellieren auch an die Betreiber solcher Einrichtungen, im Sinne der Sicherheit regelmäßig Übungen durchzuführen“, sagte Nowak. Dabei helfe die Feuerwehr gern. Wichtig sei, ein Alarmsignal nicht von vornherein als Fehlalarm abzutun, sondern es immer ernst zu nehmen.

Von Florian Hake und Sven Sokoll