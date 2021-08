Luthe

Das Wetter lädt derzeit nicht gerade zum Baden ein. Das zeigen auch die Zahlen der Badegäste im Naturerlebnisbad Luthe. Dennoch gibt es auch Lichtblicke und einen neuen Blickfang im Eingangsbereich des Bades. Das Bild konnte mithilfe von Spendern realisiert werden. „Erfrischend und grün“ – diese Seite des Naturerlebnisbads hat Steffen Reckewerth mit seiner Spiegelreflexkamera eingefangen.

Die Firma „work of art“ in Luthe hat von dem Foto das Bild für den Eingang angefertigt und spontan die Hälfte der Kosten gesponsert. Den Rest spendierte ein Mitglied des Kassenteams. Für die Anbringung sorgte Bernd Pikos mit der Bohrmaschine. „Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für diese gelungene Verschönerung unseres beliebten Schwimmbads“, schreibt Reinhard Gräpel, Vorsitzender der Betreibergenossenschaft.

Zahlen im August fallen schlecht aus

Im Juni schien noch die Sonne, aber im Juli und mit dem Beginn der Sommerferien verschlechterte sich das Wetter und trübte damit die Badefreuden. Im Juni besuchten laut dem jüngsten Newsletter 9279 Gäste das Naturbad, im Juli waren es 6295 und im August bislang 2116. Dazu schreibt Gräpel: „Bis zum 13. August konnten wir 17.700 Badegäste begrüßen. Wir hatten die Hoffnung, dass sich in den letzten Ferienwochen im August das Wetter noch bessert. Dies scheint sich aber nach den letzten Wettervorhersagen nicht zu erfüllen“.

Der Sommer 2021 ist auf der einen Seite geprägt von schweren Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und auf der anderen Seite einer relativ kühlen, unbeständigen Großwetterlage in der Nordhälfte Deutschlands als Kennzeichen des Sommerwetters 2021. „Ob wir die Badegastzahlen vom Vorjahr in Höhe von 23.000 wieder erreichen können, ist aus heutiger Sicht ungewiss“, so Gräpel weiter. Es fehlt das „ausgeglichene“ Badewetter: Wasser bei 23 Grad Celsius und Sonnenschein.

Von Anke Lütjens