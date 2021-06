Luthe

Superstart für die Genossenschaft Naturerlebnisbad Luthe in die Saison: Das vermeldet der Vorsitzende Reinhard Gräpel. „Der Start der Badesaison am 31. Mai verlief auch ohne Eröffnungsparty sehr gut“, hat er mitgeteilt. Während im Mai das Wetter so schlecht war, dass niemand an Schwimmen gedacht hatte, kam pünktlich mit der Aufhebung der Corona- Beschränkungen die Sonne zum Vorschein.

Zentrale Pumpenanlage ist erstmals ausgefallen

Die Vorbereitungszeit für die Eröffnung war sehr kurz. Die neue Verordnung erschien am Sonntag kurz vor 20 Uhr, und am folgenden Montagmorgen um 6 Uhr öffnete das Bad. Es hat nach Gräpels Angaben geklappt, weil die Betreiber sich auf verschiedene Regelungen vorbereitet hatten. Die Vorbereitungen waren zudem geprägt durch den erstmaligen Ausfall der zentralen Pumpenanlage nach 15 Jahren. „Mit großem persönlichen Einsatz und Hilfe von Rolf Arneke und Rolf Hoch konnte die Anlage noch rechtzeitig zur Eröffnung repariert werden“, schreibt der Vorsitzende.

Es stehen wieder genügend Karten zur Verfügung

Die Sanierung der Toiletten ist abgeschlossen und trägt mit den berührungslosen Armaturen nun zum erhöhten Hygienestandard des Bades bei. Die Behindertentoilette steht noch nicht zur Verfügung, weil sich der Einbau der Tür wegen allgemeiner Lieferschwierigkeiten verzögert. „Der Ansturm der Badegäste und die hohe Anzahl neuer Dauerkarteninhaber führte auch dazu, dass die Karten knapp wurden, da es auch hier zu Lieferverzögerungen kam“, so Gräpel. In den vergangenen Tagen habe die Genossenschaft aber noch rechtzeitig genügend Karten erhalten.

Schwimmkurs ist bereits ausgebucht

Alle 60 Plätze im Anfängerschwimmkurs sind bereits ausgebucht. Zudem bietet das Bad in Zusammenarbeit mit der Stadt und den Schwimmlehrern Gunter Henschel und Theo Breuer einen Schwimmkurs für Kinder mit Migrationshintergrund an. Den unterstützt der Rotary Club Garbsen-Wunstorf.

Ampel auf Homepage zeigt Besucherzahl an

Seit letzter Woche ist dank der Unterstützung von Jörg Windeler auch die neue Homepage www.naturerlebnisbad-luthe.de fertiggestellt. Diese neue Darstellung ist besser auf dem Smartphone zu lesen. 85 Prozent aller Nutzer verwenden nach Angaben der Genossenschaft ihr Handy, um sich über das Bad zu informieren. „Besonders interessieren die Wassertemperatur und die Besucherampel“, berichtet Gräpel. Am vorigen Freitag war die Ampel laut Gräpel das erste Mal auf Rot, da die Höchstzahl an Besuchern erreicht war. „In dieser Woche soll es warm werden, also sollten Besucher auf die Ampel achten“, rät der Vorsitzende.

So sieht die neue Homepage des Naturerlebnisbads Luthe aus. Quelle: privat

Wunschkonzert steht auf dem Programm

Das Bistrorante „Grüne Oase“ hat täglich ab 14 Uhr geöffnet. Reservierungen sind unter Telefon (0 50 31) 69 49 38 möglich. Am Sonnabend, 10. Juli, ist um 19.30 Uhr wieder ein Wunschkonzert mit Albrecht Drude und Matthias Schwieger vorgesehen. Der Familiengottesdienst beginnt am Sonntag, 11. Juli, um 10 Uhr. An diesem Nachmittag sind um 15 Uhr die Jahresversammlung des Fördervereins und um 17.30 Uhr die Generalversammlung der Genossenschaft Naturerlebnisbad vorgesehen.

Von Anke Lütjens