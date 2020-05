Luthe

Gute Nachrichten zu Pfingsten gibt es aus dem Naturerlebnisbad in Luthe: Das Bad ist mit sofortiger Wirkung für Inhaber von Dauerkarten geöffnet. Das hat Reinhard Gräpel, Vorsitzender der betreibenden Genossenschaft, am Sonnabend mitgeteilt. Eigentlich wollte das Bad am Donnerstag, 28. Mai, in die ohnehin verspätete Saison starten. Doch es musste noch eine Probe des Gesundheitsamts abgewartet werden.

Gesundheitsamt gibt grünes Licht

Das hat nun grünes Licht für die Eröffnung gegeben. Die Betreiber machen darauf aufmerksam, dass wegen der Corona-Pandemie die Abstands- und Hygieneregeln zwingend eingehalten werden müssen. Besucher sollten außerdem die Umkleiden auf der Liegewiese nutzen. Tagesgäste können in der Zeit von 14 bis 18 Uhr zum Baden kommen. Mitglieder können das Bad ab 6 Uhr nutzen. Mit einer Ampel auf der Internetseite informiert das Bad darüber, wann die Höchstgrenze der Besucherzahl erreicht ist.

Anzeige

Zahl der Badegäste ist beschränkt

Es dürfen nicht mehr als 300 Badegäste gleichzeitig im Bad sein. Daher hat die Genossenschaft ein Erfassungssystem installiert. Die Reinigung und Desinfektion werden verstärkt. Besucher müssen die Handdesinfektion im Eingangsbereich nutzen. Die Betreiber weisen darauf hin, dass die Dusch- und Toilettenräume nur von zwei Besuchern gleichzeitig betreten werden dürfen. Es sollten möglichst die Duschen im Außenbereich genutzt werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch in den Schwimmbecken gibt es Zugangsbeschränkungen. Besucher sollten die Hinweise des Personals beachten. Nach dem Schwimmen müssen die Badegäste den Schwimmbereich unverzüglich verlassen, Menschenansammlungen sind zu vermeiden. Auch auf dem Beckenumgang sind enge Begegnungen zu vermeiden. Ursprünglich war der Start in die neue Badesaison Ende April geplant. Das Bistrorante Grüne Oase ist geöffnet.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens