Wunstorf

Zu einem Austausch hochsensibler Kinder und ihren Eltern lädt das Netzwerk – Zentrum für schulnahe Beratung, Begegnung und Therapie – des evangelischen Schulwerks für Sonnabend, 25. September, in seine Räume am Nordbruch 2 ein. Mitorganisatorin ist Ann-Katrin Fischer, Fachkraft für Hochsensibilität mit einer Beratungspraxis in Suthfeld. Die Nachmittagsveranstaltung für hochsensible Kinder, Jugendliche und ihre Eltern dauert von 14 bis 17 Uhr.

Hochsensibilität ist keine Erkrankung, sondern eine Charaktereigenschaft. Probleme, die diese Besonderheit hervorruft, können oftmals nur Eltern von hochsensiblen Kindern verstehen. Meistens bevorzugt es ein ruhigeres Umfeld. Beispielsweise Lärm macht Hochsensible müde, quengelig oder sogar aggressiv. Schulkinder klagen über Kopf- oder Bauchschmerzen.

Treff des Netzwerks beginnt mit einem Vortrag

Die Veranstaltung beginnt mit einem Kurzvortrag zum Thema „Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen“. Dabei können die Teilnehmenden auch Frage stellen. Das kostenlose Angebot soll zudem ermöglichen, neue Kontakte zu knüpfen. Ein Anmeldeformular und nähere Informationen sind auf der Homepage unter www.beratung-schaumburg.de/hsp-treff zu finden. Ansonsten können sich Interessierte auch bei Ann-Katrin Fischer unter Telefon (0170) 1515857 melden.

Von Rita Nandy