Wunstorf

Auf dem Schützenplatz entsteht in den nächsten Tagen ein weiteres kostenloses Corona-Testzentrum. Anja Meissner, gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin, baut es derzeit in Kooperation mit der Stadtverwaltung auf. „Ich wollte auf diese Weise Wunstorf etwas wiedergeben“, sagt sie. Der genaue Starttermin hängt davon ab, wie der Aufbau gelingt. Spätestens am Montag, 17. Mai, soll es aber so weit sein.

Täglich sollen Schnelltests ohne eine Voranmeldung zwischen 8 und 20 Uhr möglich sein, nach Anmeldung schon ab 6 Uhr. Dafür wird Meissner noch die Internetseite www.wunstorf-schnelltest.de freischalten. Auch die Ergebnisse sollen die Getesteten nach etwa 15 Minuten digital bekommen, sodass sie sich nicht mehr lange auf dem Gelände aufhalten müssen. „Wir sind auf jeden Fall bereit zu helfen, falls sich jemand mit dem Technischen nicht auskennt“, betont die Initiatorin.

In zwei Teststraßen sollen die Besucher den Testpunkt mit ihrem Auto erreichen, ohne aussteigen zu müssen. Doch auch für Fußgänger hat Meissner einen Bereich eingeplant. Um die Öffnungszeiten abdecken zu können, wird sie einige Hilfskräfte auf 450-Euro-Basis einstellen. „Am Anfang müssen wir sicherlich erst bekannt werden, aber wir planen mit bis zu 1000 Tests am Tag“, sagte Meissner, die auch noch Pläne für einen weiteren Standort in Luthe verfolgt.

Weitere Öffnungstage im Hölty-Gymnasium

Auch beim Obi-Markt Hagenburger Straße gibt es jetzt ein Testzentrum. Dort hat die Firma H.i. Competence gerade eine weiteres Testangebot eröffnet, zu dem Termine unter www.hi-testzentrum.de zu buchen sind.

Und auch an der Station im Hölty-Sportforum hat die Stadt gemeinsam mit den Johannitern zwei weitere Öffnungstage dazu genommen und die Zeiten auf 14 bis 20 Uhr ausgedehnt. Jetzt sind Tests montags bis freitags möglich, wenn auch nicht zu Himmelfahrt und Pfingstmontag. „Es ist gut, dass unser Zentrum mittlerweile eine von mehreren Säulen in Wunstorf ist“, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum.

Von Sven Sokoll