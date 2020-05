Klein Heidorn

Ein neuer Kurierwagen, Fundstücke von den Bauarbeiten auf dem Fliegerhorstgelände und ein sanierter Anbau: Bei einem Besuch der Ju-52-Halle können Besucher wieder einige neue Ausstellungsstücke entdecken. Das Museum am Fliegerhorst öffnet am Sonnabend, 30. Mai, wieder seine Türen.

Kurierwagen befindet sich noch fast im Originalzustand

Sehenswert ist beispielsweise der VW 181. Der Vorbesitzer des Kurierwagens sei damit täglich zur Arbeit gefahren, berichtet Museumsleiter Manfred Pickel. Nach einem Umzug passte das nahezu im Originalzustand befindliche Fahrzeug nicht mehr in die Garage. Ein glücklicher Umstand für Pickel und sein Team vom Verein Traditionsgemeinschaft Lufttransport Wunstorf.

Und der Fahrzeugliebhaber freute sich, dass sein Schätzchen aus dem Jahr 1972 nun in einem Museum steht. „So kam er uns mit dem Preis entgegen“, verrät Pickel. Das Auto soll auch als Geldanlage dienen. In ein paar Jahren könnte es um die 25.000 Euro wert sein. Zudem sollen verdiente Soldaten des Lufttransportgeschwaders 62 künftig mit einer Ehrenrunde in dem VW verabschiedet werden.

Zum Lufttransport gehören auch Fahrzeuge

Der Neuerwerb soll aber auch zeigen, dass zum Lufttransport nicht nur Flugzeuge gehören. Jede Staffel verfügte früher über eigene Fahrzeuge. „Immer stehen die Flieger im Mittelpunkt“, erzählt der ehemalige Hauptmann Pickel. Doch auch Tanklaster und Löschfahrzeuge der Fliegerhorstfeuerwehr gehörten dazu.

Fundstücke bei Bauarbeiten sind zu sehen

In der Ausstellung sind auch Fundstücke zu sehen, die bei den Bauarbeiten auf dem Gelände zutage traten. Beim Neubau der Fliegerhorstfeuerwehr kam der hintere Teil des Leitwerks einer Ju 88 zum Vorschein – und ein Reifen: „Da ist noch die Luft von 1945 drin“, sagt Pickel und schmunzelt. Für Modellbauer dürfte interessant sein, dass sich am Leitwerk noch die Originalfarben Hellblau und Schwarz mit Tupfen erkennen lassen.

Lastensegler musste zurückgegeben werden

Beim Rundgang durch 100 Jahre Luftfahrtgeschichte fehlt jetzt aber der Lastensegler. Er war eine Leihgabe, die das Museum wieder zurückgeben musste. „Wir haben den ganzen Markt abgegrast“, erzählt Pickel. Zumindest die erste Hälfte des Rumpfes kann nun aus Einzelteilen zusammengesetzt werden. Sie soll noch in diesem Jahr zu sehen sein. Für den Kauf des zweiten Teils fehlt noch das Geld.

Der sanierte Anbau lehnt sich mit seiner Wellblechfassade an die Ju 52 an. Quelle: Rita Nandy

Führungen und Vorträge entfallen

Das Museum hat in der Winterpause investiert. Die Betreiber ließen den Anbau mit dem Flugsimulator neu bauen. Durch die breitere Tür passt nun auch ein Rollstuhl. Die Wellblechfassade spielt auf die Außenhaut der Ju 52 an. Die Noratlas und die Transall im Außengelände haben moderne Bildschirme erhalten. Kurze Filmsequenzen können bei Führungen Auskunft über Lastenabsetzen, Fallschirmabsprung oder Tiefflug geben.

Auch geht ein Wunsch von Pickel in Erfüllung. Eine Hydraulikanlage in der Transall ermöglicht das Öffnen der Laderampe. Auf diese könnte auch der VW 181 fahren. Besucher dürfen derzeit aber nicht in Maschinen klettern, weil dort die geltenden Abstandsregeln nicht einzuhalten sind. Auch Führungen und Vorträge bietet das Museum wegen der Corona-Vorgaben nicht an.

Einer der stärksten Traditionsverbände in Deutschland

Dies bedeutet starke finanzielle Einbußen für den Verein. Eine Reisegruppe mit 80 Personen hatte sich bereits angemeldet. Auch aus Finnland wollten Besucher kommen. Zu den Gästen zählten oftmals auch Besucher aus Frankreich, Holland und England.

Über Nachwuchssorgen kann der Verein hingegen nicht klagen. Er zählt 458 Mitglieder. „Wir sind einer der stärksten Traditionsverbände in Deutschland“, sagt Pickel stolz. Zu den Mitgliedern gehörten auch aktive Flieger und Techniker. Und die Ju-52-Halle sei zudem das größte Museum Wunstorfs.

Die Ju 52-Halle ist bis Oktober donnerstags, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder (6 bis 14 Jahren) einen Euro und Jugendliche (bis 18 Jahre) 2 Euro. Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Von Rita Nandy