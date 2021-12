Wunstorf

Der Biketower könnte ein neues Wahrzeichen für Wunstorf werden: Das haben Redner am Freitag beim Spatenstich für den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof hervorgehoben – und nach plakativen Vergleichen gesucht. Während der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) sich an die Autotürme in der Wolfsburger Autostadt von VW erinnert fühlte, verglich Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) den Doppelturm mit dem New Yorker Twin Tower.

In der neuen Anlage sollen ab dem Sommer kommenden Jahres 244 Fahrräder Platz finden – und das ohne viel Grundfläche in Anspruch zu nehmen. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen ihr Rad nur in den Turm einstellen und innerhalb von 30 Sekunden bewegt es sich automatisch zu einem sicheren und wetterfesten Stellplatz. Der Zugang wird mit elektronischen Karten oder einer App geregelt, sodass das Projekt aus Sicht des Bürgermeisters auch ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung ist.

Wunstorf ist der zweitwichtigste Pendlerbahnhof

Die Region Hannover und die Stadt wollten dieses Pilotprojekt für die Verkehrswende am Wunstorfer Bahnhof entwickeln, weil ihn täglich so viele Pendlerinnen und Pendler nutzen wie in der Region sonst nur den Hauptbahnhof Hannover. Außerdem sind die Wartelisten für die vorhandenen Fahrradgaragen lang und die weiteren Abstellplätze regelmäßig überfüllt.

Die Fahrradständer am Wunstorfer Bahnhof sind meist überfüllt. Quelle: Sven Sokoll

Eine Umfrage hat auch gezeigt, dass viele Pendler, die in der Nähe des Bahnhofs wohnen, noch nicht mit dem Fahrrad fahren. Wenn sie ein Angebot bekommen, ihr Gefährt gut abstellen zu können, könnte das mehr motivieren, für den Weg zum Bahnhof auf das Fahrrad umzusteigen.

„Zeitgemäße Stellplätze anbieten“

„Um Radverkehr zu fördern, ist es erforderliche, zeitgemäße Stellplätze anzubieten“, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Bisher ist ein solcher Turm,, wie er in Wunstorf entsteht, in Norddeutschland einzigartig. „Das wird ein ganz besonderes Gebäude“, sagte dann auch Umweltminister Lies, der schon gespannt darauf ist, wie der Turm im Sommer fertig aussehen wird.

„Die Mobilität spielt beim Ziel, einen besseren Klimaschutz zu erreichen, ja eine entscheidende Rolle“, betonte Lies. Und dabei sei ein wichtiges Element, die bestehenden öffentlichen und privaten Verkehrsmittel besser miteinander zu verzahnen. Dazu ist der Fahrradturm aus seiner Sicht ein wichtiger Ansatz, der mit seiner auffälligen Gestalt auch optisch einen Fokus auf die Verkehrswende richte.

Ein Banner zeigt, wie das Fahrradparkhaus künftig aussehen wird. Quelle: Sven Sokoll

E-Bikes bekommen Strom

Die Station entsteht auf der Nordseite des Bahnhofs in der Nähe des ZOB und kostet 1,8 Millionen Euro, von denen der Bund 500.000 Euro, das Land 150.000 Euro und die Region Hannover den Rest bezahlt. Nach einer Vereinbarung kümmert sich die Stadt um den laufenden Betrieb und teilt sich die Kosten dafür mit der Region.

Die Anlage wird auch Ladestationen für E-Bikes beinhalten. Da diese meistens teurer sind, ist es besonders sinnvoll, dass sie dort dann auch sicherer stehen können. Und der Strom dafür entsteht in einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Auch Schließfächer sind schließlich vorgesehen.

Von Sven Sokoll