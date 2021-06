Mesmerode/Bokeloh

Die neue gemeinsame Feuerwache für Bokeloh und Mesmerode nimmt klarere Formen an. Michael Neubacher und Marie Grobe von der Wunstorfer Stadtverwaltung haben den letzten Zwischenstand am Donnerstag dem Ortsrat Mesmerode vorgestellt und dabei mitgeteilt, dass ab Herbst 2022 gebaut werden könnte. Mit dem Entwurf waren die Politiker einverstanden, hätten sich aber gewünscht, dass das Projekt schneller vorankommt. 

Das Gebäude soll südlich der Mesmeroder Straße neben dem Wall gegenüber des Kaliwerks entstehen und ist jetzt noch einmal leicht gedreht worden, um sich besser an die prägenden Strukturen dort anzupassen. Weil noch weitere Bedürfnisse berücksichtigt wurden, ist die Grundfläche auf 23 mal 56 Meter gewachsen. Auch eine spätere Erweiterung bleibt möglich. Die Kosten waren vor zwei Jahren auf 2,3 Millionen Euro geschätzt worden. Eine neue Zahl wurde in der Sitzung nicht genannt.

Schulungsräume neu angeordnet

Der Bau enthält jetzt einen Bereich mit zwei Räumen für Veranstaltungen und Schulungen, der neu angeordnet wurde und recht unabhängig vom Rest sein wird. Zwischen der Fahrzeughalle und den Umkleiden der Freiwilligen wurde noch eine Brandschutzwand eingezogen, die bisher ebenso fehlte wie eine Schleuse, in der die Einsatzkräfte möglicherweise belastete Kleidung ablegen können. Die Spinde wurden anders gestalten und zusätzliche Lagerflächen eingeplant, unter anderem für den Musikzug und für Stühle.

Südlich der Mesmeroder Straße soll eine neue Feuerwache für Mesmerode und Bokeloh entstehen. Quelle: Sven Sokoll

In den Entwürfen ist der Anbau niedriger als die Fahrzeughalle. In einer von unterschiedlichen Varianten heben die Planer aber auch den Veranstaltungsbereich mit mehr Höhe hervor. „Das sind alles noch Vorentwürfe, die sich noch einmal ändern können“, sagte Neubacher. September 2022 sei nach den Erfahrungen jetzt ein relativ verlässlicher Termin für den Baustart. „Wir sehen aber auch noch einige Stellen, an denen wir den Prozess noch beschleunigen könnten“, betonte er.

Nutzer haben intensiv geplant

Heinz Widdel (CDU) fragte, warum sich nicht einfach ein Plan für eine andere Feuerwache kopieren lasse. Dazu sagte Neubacher, dass ein Zusammengehen von zwei Feuerwehren ja schon eine Besonderheit sei. „Außerdem haben die künftigen Nutzer sehr umfangreich geplant, was sie haben wollen. Das war ein intensiver Prozess, aber das Ergebnis ist jetzt auch deutlich besser geworden.“

Mesmerodes Ortsbürgermeister Ulrich Troschke (SPD) fand die Planung auch gut, hätte sich aber ebenfalls mehr Tempo gewünscht. „Hier kommt die Feuerwehr wohl noch eine Weile mit ihrer bisherigen Wache aus, aber in Bokeloh ist das Gebäude abgängig.“

Die politische Wunsch besteht lange

Die damalige Ratsmehrheit aus SPD und Grünen hatte sich bei ihrer Haushaltsklausur für 2015 dafür ausgesprochen, den Feuerwehren ein gemeinsames Heim zu schaffen. Zeitweise gab es Überlegungen, auf der freien Fläche südlich der Bokeloher Straße auch noch einen Supermarkt anzusiedeln, was sich aber zerschlug. An dem Neubau hängen zum Teil noch andere geplante Beschaffungen wie ein neues Tanklöschfahrzeug für Bokeloh.

Eigentlich sollten die beiden betroffenen Ortsräte den Planungsstand gemeinsam diskutieren, coronabedingt hat die Verwaltung darauf aber verzichtet. Deshalb wird der Ortsrat Bokeloh noch einmal getrennt darüber sprechen, und zwar am Donnerstag, 17. Juni, ab 19 Uhr öffentlich in der Pausenhalle der Grundschule, Am Eichkamp 8. Anmeldungen sind bis 15 Uhr an dem Tag unter Telefon (05031) 101253 notwendig.

Von Sven Sokoll