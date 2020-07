Wunstorf

Zu seinem neunten Geburtstag hat Yannick Schönhoff am Sonntag einen neuen Freund bekommen: Eine Puppe soll ihm Kraft geben, wenn einmal wieder Angst in ihm aufsteigt. Yannick kann zwar die Oststadtschule besuchen, braucht aber wegen seiner emotionalen und sozialen Defizite dort einen menschlichen Schulbegleiter. Nach den Ferien kommt er in die dritte Klasse.

Rund neun Stunden Arbeit hat Nicole Sarripapazidis in die Puppe investiert, um Yannick damit eine Freude machen zu können. Das hat sie nicht zum ersten Mal gemacht. Auf die Idee ist die gelernte Medizinische Fachangestellte gekommen, als sie eine Zeit lang ein behindertes Kind begleitet hat. Mit Puppen, die ähnliche Einschränkungen wie die Kinder haben, wollte sie ihnen Kraft zu geben. „Seit Oktober 2018 habe ich jetzt etwa 100 davon gemacht.“ Das Projekt heißt jetzt „Nicoletta’s Handicap Dolls“.

Spenderin finanziert die Puppe

Nach mehreren Auftritten in Medien ist sie froh, dass sie mittlerweile oft Spender findet, die ihre Puppenschöpfungen finanzieren wollen. So hat Renate Kollischon aus Wendelstein in Bayern die Kosten für Yannicks Puppen übernommen. Weil Yannick ein großes Fan von Hannover 96 ist und dort vor drei Jahren auch schon einmal mit den Spielern ins Stadion eingelaufen, trägt die Puppe das Vereinslogo. Auch die Spieler wären gern bei der Übergabe dabei gewesen, doch das ging wegen der Corona-Vorgaben nicht.

So hat Edgar Prib aber zumindest eine Videobotschaft für Yannick aufgenommen, über die er sich ebenso wie über die Puppe gefreut hat. An Videos ist er sowieso schon interessiert: „Ich habe schon meinen eigenen You-tube-Kanal“, berichtete der Neunjährige.

Von Sven Sokoll