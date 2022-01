Wunstorf

„Ich habe schon viele und große Städte in Europa kennengelernt, aber hiervon habe ich noch nie etwas gehört“, stellt ein Teilnehmer bei einem Rundgang durch die Wunstorfer Altstadt begeistert fest, nachdem eine Stadtführerin ihm von Wunstorfer Besonderheiten berichtet hat. Weitere Teilnehmerinnen stimmen ihm zu. Ein Team von geschulten Stadtführerinnen und Stadtführern macht diese Erlebnisse möglich.

Seit dreißig Jahren werden diese Exkursionen durch die Stadt regelmäßig in den Monaten Mai bis Oktober für Einzelpersonen und Gruppen angeboten. Die Nachfrage sei stetig gewachsen, freuen sich die Stadtführerin Gertrud Kahlert und der Stadtarchivar Klaus Fesche. Bis zu 1500 Personen nahmen jährlich daran teil. Mit dieser Perspektive setzten sie auf eine Verstärkung in ihren Reihen.

Im Oktober haben die Stadtführerinnen und Stadtführer den Wunstorfer Ortspreis bekommen. Quelle: Rita Nandy

Für eine kleine Teilnehmergebühr führen die Stadtführerinnen und Stadtführer Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Besuchergruppen auch aus dem Ausland zu besonders sehenswerten Orten und Objekten der Stadt. Oftmals besteigen sie dann auch den Turm der Stadtkirche, um den Ort zusätzlich aus der Vogelperspektive entdecken zu können.

Darüber hinaus gibt es spezielle Themenführungen, die das jüdische Leben in Wunstorf, den Park des Regionskrankenhauses, Wunstorf als Schulstandort und das Stadttheater zum Thema haben oder und mit einer Nachtwächterführung die Stadt bei Kerzenschein entdecken lassen.

Das sollten Stadtführer in Wunstorf mitbringen

„Wir möchten möglichst vielen Interessierten die Vielseitigkeit des Ortes näherbringen“, sagt Kahlert. „Daher suchen wir personelle Verstärkung für das Stadtführerteam.“ Der potenzielle Nachwuchs sollte neben dem Interesse an der Stadtgeschichte, der Bereitschaft für Schulungen und zu Führungen aller Altersgruppen insbesondere über ausreichend Zeit verfügen, um auch „spontan eine Stadtführung übernehmen zu können“, so die erfahrene Stadtführerin, die von Anfang an dabei ist. Stadtarchivar Klaus Fesche gibt weitere Auskünfte unter Telefon (05031) 101326.

Von Winfried Gburek