Kolenfeld

Die neue Straßenbrücke über die Südaue am Osterfeuerplatz „Krähen Kuhle“ ist nach gut sechs Monaten Bauzeit fertiggestellt worden. Die Baukosten haben nach Angaben der Stadt Wunstorf rund 450.000 Euro betragen. Erste Hauptprüfung und Abnahme sind erfolgreich erteilt, sodass die Brücke seit dem Wochenende für den Verkehr freigegeben ist. Die Jahreszahl des Brückenbaus ist in der Brückenkappe mit eingegossen und ist noch in vielen Jahrzehnten zu lesen.

Beim Bau kommt es zu Verzögerungen

Kleinere Restarbeiten nimmt die ausführende Baufirma Matthäi aus Magdeburg dann im Laufe der kommenden Woche unter laufendem Verkehr vor. Nachdem die Arbeiter mit dem Bau Anfang Dezember vorigen Jahres begonnen hatten, gab es mittendrin einige Verzögerungen durch Corona-Ausfälle, Frostperioden und teilweise Überflutungen der Baugrube wegen hoher Wasserstände. Aufgrund von Baumaterial-Engpässen gab es bei der Beschaffung Änderungen, damit weitere Ausfallzeiten eingegrenzt werden konnten.

Brücke entspricht neuesten Anforderungen

Die jetzige Stahlbetonbrücke entspricht nun den neuerlichen Anforderungen nach Euro-Code und hält auch den höheren Lasten durch landwirtschaftlichen Verkehr stand. Auch für Radfahrer und Fußgänger ist mit Schrammborden und hohen Brückengeländern mehr Schutz geboten. Böschungen, Wassereinläufe der Gräben und eine sogenannte Otterberme – ein Durchlass für Fischotter – wurden nach Vorgaben der Wasser- und Naturschutzbehörde gestaltet.

Letztendlich stellen Arbeiter auch den gewohnten Osterfeuerplatz wieder ordnungsgemäß her, damit er nach den coronabedingten Absagen im nächsten Jahr wieder genutzt werden kann. Die Bauleitung lag in den Händen von Torsten Kummerow von der Stadt Wunstorf, die Planung stammt vom Ingenieurbüro Emch und Berger aus Hannover.

Von Anke Lütjens