Die Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) betreibt seit Jahresbeginn die Insel Wilhelmstein und kann den ersten Erfolg melden: Der Aufsichtsrat hat am Dienstag entschieden, dass Dennis Karle und Thomas Weppler künftig die Inselgastronomen sind. Sie bewirten so bald wie möglich die Gäste und kümmern sich um die Übernachtungen.

Die SMT hatte bereits im Dezember eine Ausschreibung für diese beiden Bereiche veröffentlicht, die bisher getrennt waren. „Wir freuen uns, dass wir damit auf großes Interesse gestoßen sind“, sagte SMT-Geschäftsführer Willi Rehbock. Trotzdem sei die Entscheidung recht eindeutig gewesen. Karle und Weppler hätten ein überzeugendes Konzept vorgelegt und brächten viel Erfahrung mit, auch für einen so besonderen Standort wie die historische Insel. Und sie vermitteln den Eindruck, dass sie in der Lage sind, ihre Pläne umzusetzen.

Alle unterstützen die Wahl

Auch die Partner, die den Betrieb auf der Insel neuerdings finanziell unterstützen, hätten sich für die neuen Gastronomen ausgesprochen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und hoffen sehr, dass wir in absehbarer Zeit in die Saison starten dürfen“, sagte Rehbock. Während Weppler ein sehr erfahrener Gastronom ist, hat die Familie von Karle, die Betreiber des Steinhuder Hauses Ottenlock, zuletzt auch schon die Übernachtungszimmer vermietet.

Regionsdezernentin Christine Karasch bezeichnete die Gastronomie als einen wichtigen Bestandteil dessen, was künftig auf der Insel geschehen soll. „Wir freuen uns auf ein gutes Miteinander im Rahmen der gemeinsamen Kooperation und wünschen dem neuen Gastronomen einen guten Start in die Saison“, sagte sie. Das Fürstenhaus Schaumburg-Lippe ist weiter Eigentümer der Insel, wollte die Verantwortung für den Betrieb aber gern in andere Hände geben.

Umbauten werden folgen

Die Partner haben schon einige bauliche Veränderungen für den Wilhelmstein vorgestellt. Allerdings werden größere Umbauten wohl erst in der nächsten Winterpause umgesetzt. „Jetzt wollen wir aber versuchen, bis Saisonbeginn noch so viel an kleinen Dingen zu verändern wie notwendig“, sagte Rehbock.

