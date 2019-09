Wunstorf

Die Klinik für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie der KRH in Wunstorf hat einen neuen Chefarzt. Der 51-Jährige Arnd Hill hat dieses Amt zum Monatsbeginn angetreten, nachdem er schon seit März an gleicher Stelle als Leitender Oberarzt tätig war. Der Essener hat an der Medizinischen Hochschule in Hannover studiert und seine Facharztreife an verschiedenen Stationen in Nordwestdeutschland absolviert. In Lüneburg leitete Hill erstmals gerontopsychiatrische Abteilungen. Qualifiziert hat er sich auch in den Bereichen Health Administration und Public Health.

Bei der Arbeit mit älteren Patienten findet Hill besonders das Wechselspiel zwischen seelischer und körperlicher Gesundheit interessant. Der Ärztliche Direktor Marcel Sieberer bescheinigt ihm: „Wir haben ihn schon für den ganzen Standort als einen großen Gewinn erfahren dürfen.“ Ein Ziel für die Klinik ist, die ambulanten Angebote auszubauen.

Von Sven Sokoll