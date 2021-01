Wunstorf

Derzeit klafft vor den verbliebenen Resten der Stadtschule eine große freie Ebene. Demnächst soll dort aber der Neubau in die Höhe wachsen. Allerdings müssen die Baufirmen sich vorher auch noch einmal intensiv dem Erdboden zuwenden. Mittlerweile existieren auch schon detaillierte Ansichten, wie die Schule einmal aussehen soll.

Zur Galerie Die Architekten haben bereits visualisiert, wie sie sich die neu gestalteten Bereiche der Stadtschule in Wunstorf künftig vorstellen.

Insgesamt soll die Grundschule für rund 8 Millionen Euro bis zum Sommer 2022 fit für den Ganztagsschulbetrieb und die Inklusion werden. In den Sommerferien hat die Stadt damit begonnen, den ältesten Flügel abreißen zu lassen. Den Betrieb der Schule sichern während der Bauzeit aufgestellte Container. Bis zum Winter war nicht nur der alte Gebäudeteil beseitigt. Mit den Erdarbeiten und der Gründung wurden auch schon die Voraussetzungen geschaffen, um jetzt in die Höhe bauen zu können.

Anzeige

Nach dem Abriss des alte Flügels soll ab März der neue Teil der Stadtschule in die Höhe wachsen. Quelle: Sven Sokoll

Für Erdwärme wird noch gebohrt

Derzeit hat die Stadt mehrere Pakete EU-weit ausgeschrieben. Dazu zählen der Rohbau, die Dach- und Zimmerarbeiten, Heizung, Sanitärtechnik, Lüftung, Elektrik und die Küche. Mit dem Rohbau soll eine Firma bis Anfang Februar beauftragt werden, um bei passender Witterung Mitte März beginnen zu können. In dem Monat will die Stadt auch noch die anderen Handwerkeraufträge vergeben.

Lesen Sie auch: Stadtschule wird für 8 Millionen Euro umgebaut

Bevor der Rohbau beginnt, muss allerdings schon Mitte Februar der Baustellenbereich in Bürgerpark größer werden. Dort will die Stadt nämlich künftig Erdwärme für das Gebäude gewinnen und muss dafür mehrmals in den Boden bohren. Das passiert mit einer Drehspültechnik ohne Erschütterungen und soll deshalb die Anwohner nicht stören, wie die Verwaltung betont. Bis voraussichtlich April müssen dann aber Fußgänger und Radfahrer einen Umweg machen. Und auch die Schule muss ihren Pausenbereich etwas verlegen.

Ansichten geben eine gute Vorstellung

Die Sporthalle wird ebenso bleiben wie der Gebäudeteil aus den Achtzigerjahren. Der Neubau mit einer Ziegelfassade wird unter anderem eine Mensa, jeweils einen Musik- und Werkraum sowie Klassenräume enthalten. Ein Foyer mit viel Glas soll Alt- und Neubau zu einer Einheit verbinden. Auch im vorhandenen Gebäude wird sich noch einiges ändern.

Derzeit arbeitet die Stadt mit den Architekten auch schon an dem Plan dazu, wie die Schule künftig möbliert sein soll. Dazu haben die Architektenbüros MM und Teicher schon rund 30 Räume visualisiert. „Das macht alles einen sehr hellen und freundlichen Eindruck“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum.

Die Stadtschule hatte schon lange den Wunsch gehegt, eine Ganztagsschule zu werden. Allerdings hat die Stadt zunächst die kleinere Grundschule Klein Heidorn umgebaut, um dort Erfahrungen zu sammeln. Eigentlich hatte der Rat bereits im Jahr 2016 beschlossen, innerhalb von zehn Jahren möglichst alle Grundschulen so umzubauen. Danach hat sich aber nicht nur gezeigt, dass die Bauprojekte doch recht aufwendig sind. Außerdem haben auch die Schulen weniger euphorisch reagiert als gedacht, die meisten haben sich mit entsprechenden Anträgen zurückgehalten.

Von Sven Sokoll