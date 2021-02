Wunstorf

Das neue Wunstorfer Jugendparlament steht fest – fast. Weil Pavel Albrecht und Daniel Neutel gleich viele Stimmen bekommen haben, wird im Wahlausschuss noch ein Losentscheid zwischen ihnen notwendig. Für die anderen 16 Mandate hat Julius Müller-Seegers mit 126 die meisten Stimmen bekommen vor Justus Saars (94) und Xander Brockmann (83). Weitere Mandate haben Paula Plümer, Theresa Faltinat, Semih Yildiz, Rieke Trebeljahr, Dion Grantke, Leonie Opitz, Nina Bergelt, Amelie Fleck, Jan Hillmer, Sina Liemann, Neela Seppelt, Mirko Weichert und Maya van Tatenhoven errungen.

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Wähler erstmals per Brief abstimmen. 517 haben mitgemacht, das waren 24,5 Prozent der 13- bis 17-Jährigen. Jeder Wähler hatte drei Stimmen. „Die Wahlparty war ein großer Erfolg“, berichtete Burak Özkardes von der Jugendpflege. Die Veranstaltung war am Mittwochabend coronabedingt nur online auf Instagram möglich, und während der Stunde waren insgesamt 165 Personen zumindest vorübergehend dabei. Am Donnerstag, 25. März, soll das Jugendparlament erstmals tagen.

Von Sven Sokoll