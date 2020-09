Loccum

„Auweia, auweia, der Hahn legt keine Eier…“ Ende der Siebzigerjahre wurde das Fernsehgerät eingeschaltet, wenn das Lied vom Gockel Konstantin erklang und dessen Federkleid vom Fahrtwind eines Milchwagens weggefegt wurde. In Loccum am Westufer des Steinhuder Meeres schauten alle besonders genau zu, denn schließlich hat nahezu das gesamte Dorf in dieser ersten sozialkritischen Fernsehserie für Kinder mitgewirkt. Spuren sind in Loccum noch heute zu finden. Und wer sie nicht findet, der fragt. Schließlich war fast jeder Loccumer jenseits der 50 irgendwie beteiligt.

Rode vor Romy

Heiligabend 1977 kam Karin Rode vor Romy Schneider: In Deutschlands größter Fernsehzeitschrift „Hörzu“ wurde die erste Folge einer Serie für Kinder angekündigt. Mit der siebenjährigen Karin in der Hauptrolle. Erst darunter tauchte Romy Schneiders Foto auf. Karin Rodes Rolle war die „Bierlisa“: Keiner wollte mit ihr spielen, weil ihr Vater trank. Mobbing würde es heute heißen. „Bierlisa“ riefen die Kinder ihr nach, weil der Vater sie schickte, um Bier zu holen – im Laden von Oma Piepenbrink. Das hatte es vorher im Fernsehen noch nicht gegeben: Alkoholismus als Thema in einem Kinder-Format. Wie gut, dass es Oma Piepenbrink gab. Sie war, oft gemeinsam mit dem Briefträger Onkel Heini, Retterin in der Not, wenn Uhlenbuschs Kinder Probleme hatten.

Erst Karin Rode als „Bierlisa“, dann Romy Schneider –so kündigte es die „Hörzu“ Heiligabend 1977 an. Quelle: Beate Ney-Janßen

Schon an jenem Heiligabend schalteten Millionen Zuschauer ein, um „Neues aus Uhlenbusch“ zu sehen. Und das blieb lange Zeit so. Ein Straßenfeger – das war Uhlenbusch. Für das Dorf Uhlenbusch, in dem all das spielte, war Loccum Vorbild: Loccum, das sich seit Jahrhunderten in erster Linie durch sein Kloster einen Namen gemacht hatte, war plötzlich wegen ganz anderer Dinge in aller Munde – und zuvor war ein ganzes Dorf an den Dreharbeiten beteiligt.

Warum Loccum als Drehort?

Warum Loccum? Das lag an Hans-Heinrich Strube, der einen ganzen Stall voller Kinder hatte. Was Sohn Michael mit seinem besten Freund Mattn, Matthias Graf, ausheckte, schrieb Strube auf und gab es als Buch „Die Höhle im Wald“ heraus. Das ZDF bekam die Seiten in die Finger. Bald darauf begann die Arbeit an den ersten Drehbüchern, und auch der Ort des Geschehens stand fest: Loccum. Im Frühjahr 1977 hielt eine Berliner Film-Crew Einzug und für Loccums Bewohner begann eine spannende Zeit.

Die Loccumer erwiesen sich als kooperativ und gewöhnten sich selbst an den Anblick von Nudisten mit Gitarre, die auf ihren Höfen campierten. Den Geist von Uhlenbusch, in dem es um leben und leben lassen ging, um Verständnis füreinander und das Miteinander, haben sie mit solchen Szenen auch jenseits der Kamera getragen. Der Loccumer Jürgen Rust hat noch mehr als nur Erinnerungen und legt das Würfel-Spiel „Neues aus Uhlenbusch“ auf den Tisch, das vor Jahrzehnten vom ZDF herausgegeben wurde. Das will er demnächst Loccums Kindergarten schenken. Der trägt den schönen Namen „Uhlenbusch“ und hat natürlich eine Eule im Logo, weil Uhlenbusch auf Hochdeutsch „Eulenbusch“ heißt.

Bei Hilbrecht knallen die Korken

Marianne Menze hat ein ganz anderes Schätzchen: „Wir haben die Tür von Bauer Brömmelkamps Haus gerettet“, sagt sie. Brömmelkamp war der brummige Bauer, der Bälle hortete, die Kinder aus Versehen auf seinen Hof schossen. Der Hof-Schauplatz gegenüber ist abgerissen, die Tür als Andenken noch da. Menze selbst durfte vor der Kamera eine Sau betüddeln. „Und abends haben wir bei Hilbrecht die Korken knallen lassen“, erzählt sie.

In der Remise von Marianne Menze steht die Tür von Bauer Brömmelkamp – Matthias Graf muss neugierig nachschauen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Hilbrecht war die Kneipe mit angeschlossenem Kino. Dort zeigte das Film-Team abends die Szenen, die tagsüber gedreht worden waren – und die Loccumer durften zusehen. Dort bei Hilbrecht war der Dreh- und Angelpunkt. Denn außer Kino und Kneipe bimmelte in diesem Haus auch die Glocke von Oma Piepenbrinks Laden. Das Haus steht immer noch.

Den Regen machte die Feuerwehr

Den Eingang zum Laden haben sich die Linden erobert. Karin Rode muss bei ihrem Uhlenbusch-Spaziergang Äste beiseite schieben, um einen Blick hineinwerfen zu können. Mit der Tasche überm Arm musste sie als Lisa in den Laden hüpfen. „Und es goss in Strömen“, erzählt sie. Der Regen kam aber nicht vom Himmel, sondern aus den Schläuchen der Feuerwehr. Während die Feuerwehr häufiger Regen simulieren durfte, gingen die Schützen damals leer aus. Sie hatten für die große Schützenfest-Folge zu hohe Gagen verlangt. Statt ihrer genoss der Verein aus dem benachbarten Münchehagen seinen Auftritt.

Loccums Pingelkeerl (Michael Stahlhut) erzählt auf seinen Touren mit Gästen von Uhlenbusch. Quelle: Beate Ney-Janßen

Die mittlerweile 50-jährige Karin Rode lässt sich gegenüber von Hilbrecht auf einer Milchbank nieder. Genau dort, sagt sie und zeigt auf die Straße, hat der Gockel Konstantin sein Federkleid verloren. „Auweia, auweia, der Hahn legt keine Eier …“ An diesem Titelsong zur Uhlenbusch-Serie versucht sich noch heute Loccums Gästeführer, der Pingelkeerl Heinrich, wenn er bei Hilbrecht steht. „Irgendwer stimmt immer mit ein“, sagt er schmunzelnd. Und das seien beileibe nicht nur Leute aus der Umgebung. Uhlenbusch habe sich ins Gedächtnis eingebrannt. Er rät seinen Begleitern dann immer, die Leute im Dorf anzusprechen. „Die erzählen gern und viel davon!“ Er selbst war damals zu jung, um selbst mitmachen zu dürfen. Allerdings, fügt er stets hinzu, habe auch er gut an Uhlenbusch verdient. Für eine Szene durfte er Frösche fangen. Fünf Mark gab es pro Stück.

