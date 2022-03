Wunstorf

Die Firma Neukirch Logistics hat die Lagerfläche auf dem Firmengelände an der Adolf-Oesterheld-Straße mit dem im Januar 2021 fertiggestellten Terminal IV erheblich erweitert und auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert. Bereits seit 2012 betreibt Neukirch Logistics als ein Unternehmen der Firmengruppe Neukirch auf den eigenen Lager- und Logistikgebäuden Photovoltaik-Anlagen. Diese dienen zur nachhaltigen Grünstromerzeugung und waren zugleich der Einstieg für die Spedition in den Bereich „Green Logistics“.

Geschäftsführer setzt auf grüne Stromversorgung

In Zusammenhang mit dem Neubau des Terminals IV hat Geschäftsführer Oskar Neukirch sich zu Beginn der Planungen für ein ganzheitliches nachhaltiges Energiekonzept entschieden. Das Konzept zentralisiert nach Angaben des Unternehmens sowohl die vorhandenen Lager- und Logistikhallen als auch die grüne Stromversorgung. Kernstück ist in diesem Zusammenhang die neue Anlage auf dem Logistikneubau des Terminals IV.

Anlage ist eine der größten in der Region

Das neue Solarkraftwerk hat eine Spitzenleistung von 750 Kilowatt, wobei pro Kilowatt Photovoltaik-Anlage mit Standort in Deutschland im Durchschnitt etwa 1000 Kilowattstunden jährlich entstehen. Zusammen mit den Bestandsanlagen bildet sie eine Spitzenleistung von 1,5 Megawatt, wodurch Neukirch Logistics eines der größten Photovoltaik-Kraftwerke in der Region Hannover betreibt.

Weitere Photovoltaik-Anlagen sollen folgen

Neukirch erzeugt damit an seinem Standort Strom für umgerechnet 450 Drei-Personen-Haushalte und spart pro Jahr rund 500 Tonnen CO2 ein. Unter anderem erhofft sich das Speditions- und Logistikunternehmen, auch die zahlreichen Kühlmaschinen der Lastwagen und Gabelstapler zukünftig mit eigener grüner Energie zu versorgen. Darüber hinaus ist geplant, auch Ladesäulen für E-Autos der beschäftigten Mitarbeiter aufzustellen. Das Unternehmen beabsichtigt auch, in Hannover demnächst zwei weitere Gewerbehallen mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten.

Die Firma EnKL GmbH aus Münster hat das Großprojekt auf dem Neubau in seiner Niederlassung in Hannover entwickelt. Projektentwickler Dominik Hahlbohm unterstreicht die besondere Herausforderung, den erzeugten Ökostrom an die angrenzenden Gebäude auf dem rund 100.000 Quadratmeter großen Areal zu verteilen.