Die Spezialisten der niederländischen Firma Schilder befreien in dieser Woche die Grachten hinter der Steinhuder Promenade von Schlamm, der durch die Leitung ans Nordufer auf den Mardorfer Schlammpolder Kolkdobben transportiert wird. Zuvor hatte die Firma vor allem an den Strandterrassen Sand aus dem Bereich entfernt, in dem die Personenschifffahrt ihre Schiffe liegen hat.

Ostenmeer bleibt unberührt

Als nächstes sollen noch einige Stellen am Nordufer erledigt werden, für die in den nächsten Tagen Peilungen geplant sind. Auch noch im Ostenmeer am Rand des Naturschutzgebiets aktiv zu werden, dafür hat die Naturschutzbehörde der Region wegen der Brut- und Setzzeit kein grünes Licht mehr gegeben.

Die Firma Schilder beseitigt Schlamm in den Grachten hinter der Steinhuder Promenade. Quelle: Sven Sokoll

„Gerade an der Promenade ist es natürlich nicht ganz so günstig, dass wir in die Saison gekommen sind“, sagte Conrad Ludewig, Leiter der Domänenverwaltung beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser. Wie lange die Firma an weiteren Stellen tätig sein wird, hängt auch davon ab, wie lange sie noch Zeit hat. „Wir haben im Moment aber zumindest noch nicht das Gefühl, dass sie auf dem Wasser groß stören.“

Domänenverwaltung darf neue Polderflächen kaufen

Für die Erweiterung der Polderflächen in Mardorf kann die Domänenverwaltung jetzt die nächsten Schritte gehen. Nach jahrelanger Suche nach neuen Flächen hatte Ludewig beim Forum Steinhuder Meer im März in den Steinhuder Strandterrassen verkündet, dass die Forstinteressentengemeinschaft Mardorf sich von 14,2 Hektar Fläche direkt neben dem Polder Kolkdobben trennen will. Dieser ist bisher 12,5 Hektar groß.

„Das Ministerium und der Rechnungshof haben jetzt grünes Licht gegeben. Damit können wir mit der Gemeinschaft jetzt die Details der Grundstücksübergabe besprechen“, sagte Ludewig. Nach dem notwendigen Genehmigungsverfahren könnte die Fläche dann in zwei bis drei Jahren befüllt werden.

Initiative für mehr Geld läuft

Während bisher die Polder in Mardorf und Großenheidorn, jeweils in zwei Teile geteilt sind, könnte dann die Zahl der bisher vier nutzbaren Parzellen weiter wachsen. „Am Dümmer haben wir insgesamt acht zur Verfügung, das ist für das Schlamm-Management einfacher.“ Denn bisher muss vor Entschlammungsaktionen noch oft gewartet werden, bis der aufgelagerte Schlamm getrocknet ist – diese Zeiten ließen sich mit einer kleinteiligeren Anlage verringern.

Mit den größeren Flächen wären die Voraussetzungen dafür gegeben, mehr als die bisher rund 40.000 Kubikmeter jedes Jahr neugebildeten Schlamms aus dem Meer zu holen. Der Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner ( CDU) hat auch schon eine parlamentarische Initiative dafür gestartet, mehr Geld dafür zur Verfügung zu stellen. Bisher stehen jedes Jahr 550.000 Euro im Landeshaushalt bereit, die er mindestens verdoppelt sehen will. Auch die FDP hatte sich zuletzt mit parlamentarischen Anfragen mit dem Thema Entschlammung beschäftigt.

„Allerdings muss man auch sehen: Selbst wenn wir doppelt so viel Schlamm aus dem Meer holen, ist das auch nur ein kleiner Baustein, um mehr Wasser unter den Schiffen zu haben“, sagte Ludewig. Wenn wieder so trockene Sommer wie in den vergangenen beiden Jahren kommen, kann das die starken Verdunstungen nicht ausgleichen.

Neues Gutachten für Polder Großenheidorn erstellt

Die Domänenverwaltung bemüht sich außerdem darum, bald wieder den Polder in Großenheidorn nutzen zu können. Nachdem die erste befristete Genehmigung ausgelaufen war, haben Anlieger gegen die fristlose Verlängerung des Gewerbeaufsichtsamts geklagt. Das Verwaltungsgericht Hannover hatte im Eilverfahren im November 2019 bemängelt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung vor der Genehmigung fehlte. „Wir haben jetzt ein neues Gutachten vorliegen und müssen jetzt sehen, was daraus für uns folgt“, sagte Ludewig.

Von Sven Sokoll