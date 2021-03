Wunstorf/Neustadt

Der niedersächsische Zukunftstag für Jungen und Mädchen läuft in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausschließlich digital ab. Auch die SPD-Landtagsfraktion bietet am Donnerstag, 22. April, digitale Einblicke in die Arbeit der Abgeordneten. Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus bietet zwei Schülern aus Neustadt und Wunstorf im Alter von zwölf bis 18 Jahren die Möglichkeit, dabei zu sein.

„Interessierte Schüler bekommen am Zukunftstag per Videokonferenz einen Eindruck davon, wie der Arbeitsalltag rund um den Landtag aussieht“, sagte Osigus. Voraussetzung für die Teilnahme am digitalen Zukunftstag der SPD-Landtagsfraktion ist ein Computer, Laptop oder Smartphone mit Internetanschluss. Interessierte Schüler aus dem Wahlkreis 33 Neustadt/Wunstorf können sich bis Dienstag, 30. März, im Büro von Osigus melden. Die E-Mail lautet: wiebke.osigus@lt.niedersachsen.de

Videos sind am Zukunftstag zu sehen

„Wir suchen außerdem zwei neugierige und interessierte Schüler als Nachwuchsreporter, die uns bei der Produktion von Video-Clips für den Zukunftstag unterstützen“, teilt die Abgeordnete mit. Diese beiden werden in den Landtag eingeladen und dürfen sich als Reporter vor der Kamera ausprobieren. „Wir sind neugierig, welche Fragen junge Menschen an uns Abgeordnete haben. Die im Vorfeld produzierten Videos wollen wir dann am Zukunftstag allen Teilnehmern zeigen“, erläutert Osigus.

Die Nachwuchsreporter müssen einige Voraussetzungen erfüllen. Sie dürfen keine Angst vor einer Videokamera haben, kommunikationsstark und aufgeschlossen sein und eine Einverständnisklärung der Eltern mitbringen. Außerdem muss die Möglichkeit bestehen, dass die Schülerinnen und Schüler am Dienstag, 13. April, ab 14 Uhr in den Landtag kommen. Wer dabei sein möchte, schickt bis Dienstag, 6. April, eine kurze Bewerbung an spdpresse@lt.niedersachsen.de.

Von Anke Lütjens