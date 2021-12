Bokeloh

„Wo ist denn dein Schlitten und wo sind die Rentiere?“, fragten die Kinder den Bokeloher Nikolaus. Dieser war am Montagnachmittag nämlich mit dem Trecker zum Dorfladen gefahren, um den Kindern eine Freude zu bereiten. Der gute Mann erwies sich als schlagfertig und antwortete: „Wieso, es liegt doch gar kein Schnee. Da ist der Schlitten zuhause geblieben“, sagte der Nikolaus. Sein Auftritt war eine echte Premiere, denn es war die erste Aktion dieser Art im Dorf. Die Idee dazu war in der Dorfrunde entstanden.

Kinder glauben an den Nikolaus

Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt und Kevin Redmann haben erst einen Tag vor der Aktion den passenden Nikolaus gefunden. Rund 60 Kinder hatten ihre geputzten Stiefel im Dorfladen abgegeben. Dessen neue Leiterin, Janine Kues, und die Ehrenamtliche Helga Schmunkamp haben diese liebevoll mit Süßigkeiten bestückt. Gemeinsam mit dem Nikolaus verteilten sie die gefüllten Stiefel an Friedrich, Henry, Ida, Liam, Sam und alle weiteren Kinder. Nach Angaben der Eltern glauben die noch an den Nikolaus.

Initiative organisiert Tannenbaum-Verkauf

„Es ist so schön in die strahlenden Kinderaugen zu schauen“, sagte Kues. Sie ist seit 1. Oktober hauptamtlich im Dorfladen tätig. „Es gefällt mir, ganz nah an den Kunden zu sein“, sagte sie. Der im März 2020 eröffnete Dorfladen läuft nach Angaben von Waterstradt prima. „An den Sonnabenden im Advent hat er sogar bis 18 Uhr geöffnet“, sagte der Ortsbürgermeister. Neben der Bestellung von Kuchen und Torten besteht auch die Möglichkeit eines süßen oder herzhaften Frühstücks im Café.

Am Sonnabend, 11. und 18. Dezember, gibt es auf dem Parkplatz des Dorfladens einen Tannenbaum-Verkauf. „Besucher können auch Glühwein und Bratwurst genießen“, sagt Ortsbürgermeister Waterstradt. Das habe er alles mit dem Ordnungsamt abgeklärt, nachdem der Verkauf im vorigen Jahr wegen Corona abgesagt werden musste.

Von Anke Lütjens