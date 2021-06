Wunstorf

Die Otto-Hahn-Schule (OHS) und die Nyakrom Senior High Technical School verbindet seit Anfang Mai eine Schulpartnerschaft. Ziel ist, bei den Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein für Bäume, deren Pflege und deren Schutz zu wecken. Der Verein Schulwälder für Westafrika hat den Kontakt vermittelt.

Am Freitag zeigte die Otto-Hahn-Schule bei einem virtuellen Umwelttreffen eine Präsentation ihres Schulgartens. „Der Erhalt der Umwelt ist ein wichtiges Anliegen, das uns alle betrifft“, sagte Schulleiterin Helga Radtke in ihren Grußworten an die neuen Partner. Sie betonte, wie wichtig der Erhalt von Wäldern sei, ebenso wie eine Wiederaufforstung. In Kooperation mit der evangelischen IGS hat die OHS bereits in der Nähe des Hallenbades einen Schulwald angelegt.

Sportkleidung soll zur Baumpflege motivieren

Die Otto-Hahn-Schule sammelt derzeit Fußballausrüstung. Als Partnerschule wird sie dabei auch von Hannover 96 unterstützt. Weitere Spenden werden noch benötigt. Diese Sportbekleidung sollen Jugendliche aus Ghana als Anreiz für Baumpflanzungen und ihre Pflege erhalten. Zudem sei auch geplant, Selbstgefertigtes aus Ghana in Wunstorf zu verkaufen. Mit dem Geld sollen tragbare Solarlampen für Feldarbeiter angeschafft werden. Sie seien dann nicht mehr auf Petroleumlampen angewiesen und könnten stattdessen umweltfreundliche Energie nutzen, sagt die Schulleiterin.

Die Schulpartnerschaft wird auch im Unterricht behandelt. So hätten die Schülerinnen und Schüler erst einmal auf der Karte geschaut, wo Ghana liegt. Aber auch die Abholzung des Regenwalds soll thematisiert werden. Die Ausbreitung der Sahara nehme den Menschen ihre Lebensgrundlage. Dadurch seien sie gezwungen ihr Land zu verlassen. Der Schulleiterin ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, über den eigenen Tellerrand hinaus zu denken.

Von Rita Nandy