Winzlar/Steinhude

Die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) hat Aktivitäten bei den Adlern in dem Revier verzeichnet. Das erleichtern Webcams, mit denen die Naturschützer schon seit 2013 jedermann die Möglichkeit geben, das Treiben an den Nestern zu beobachten.

Derzeit ist zu sehen, dass bei den Seeadlern zwei Altvögel bereits seit dem 13. März abwechselnd brüten. Die Experten sind erstaunt, dass das Vogelpaar gleichzeitig auch einen Jungvogel regelmäßig auf dem Nest duldet. „Vermutlich handelt es sich um den Jungvogel des Paares aus dem Vorjahr“, sagt Thomas Brand, wissenschaftlicher Leiter der Schutzstation mit Sitz in Winzlar. Er ist am dunklen Gefieder und einem schwarzen Schnabel zu erkennen, ist aber nicht beringt und deshalb nicht eindeutig zu identifizieren.

Fischadler-Dame kehrt mit Nebenbuhlerin zurück

Die Fischadler hingegen kehren gerade erst von ihren Winterquartieren in Afrika ans Steinhuder Meer zurück und beginnen dann mit der Brut. Dafür zieht es die Vögel meistens zu den bisherigen Nestern zurück, an denen sie dann auch wieder ihre früheren Brutpartner treffen.

„Da mittlerweile mehrere Paare dieser Art am Steinhuder Meer brüten, kommt es aber auch zu Rangeleien und der Brutplatz vor der Kamera muss behauptet werden“, berichtet Brandt. Der sei beliebt, weil er besonders nah am Meer liegt. So setzte sich im vergangenen Jahr nach längeren Auseinandersetzungen ein Paar durch, das das Nest erst als Drittes begehrt hatte. Nachdem das Paar damals erfolgreich einen Jungvogel aufgezogen hatte, war das beringte Weibchen mit der Kennung 4ZY jetzt am 28. März erstmals wieder vor der Kamera zu sehen. Es musste sich allerdings mit einer Nebenbuhlerin auseinandersetzen.

Die Bilder der Webcams zeigt die ÖSSM auf einer Blogseite unter der Adresse www.oessm.org/blog. Eine großer Kreis verfolgt das Geschehen dort regelmäßig live. Die Seite, die das Land Niedersachsen mitfinanziert hat, verfolgen darüber hinaus aber auch viele gelegentliche Besucher.

Von Sven Sokoll