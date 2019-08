Wunstorf

Der Barneplatz soll wieder zum attraktiven Mittelpunkt des Stadtteils werden. Die Planungen waren jedoch zuletzt ins Stocken geraten, weil zunächst eine Einigung mit den Grundstückseigentümern erzielt werden musste, sagte Baureferatsleiter Robert Lehmann. Diese liegt nun vor. Bei einem Treffen besprachen Vertreter der Stadtverwaltung, des Planungsbüros SHP aus Hannover und Moderator Oliver Kuklinski das weitere Vorgehen. Kuklinksi hatte das Bürgerforum moderiert, auf dem Ideen für die Neugestaltung des Barneplatzes erarbeitet wurden.

Informationsveranstaltung für November geplant

Die Teilnehmer des Bürgerforums wünschten sich damals eine Verkleinerung des Brunnens, zusätzliche Parkplätze und auch Barrierefreiheit. Die Stadt werde nun verschiedene Varianten erarbeiten, kündigt Lehmann an. So soll es beispielsweise mehrere Möglichkeiten geben, wie die Brunnenanlage umgestaltet werden könnte. Bei einer öffentlichen Veranstaltung am Sonnabend, 9. November, ab 10 Uhr in der Otto-Hahn-Schule stellen die beteiligten Projektpartner die Pläne vor und informieren über die Ergebnisse des Bürgerforums.

„Natürlich müssen wir als Stadt erklären, warum es so lange gedauert hat“, sagt Lehmann. Das Bürgerforum fand bereits vor zweieinhalb Jahren statt. „Unser Ziel ist es, im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen zu können“, sagt der Baureferatsleiter. Denkbar sei auch, dass das Projekt in mehreren Bauabschnitten realisiert werde. Die Politik müsse den Plänen zuvor zustimmen. Im Haushalt 2019 stehen für die Planungen 75.000 Euro zur Verfügung. Für die Umgestaltung wird mit Kosten in Höhe von rund 600.000 Euro gerechnet.

Umbau ist wichtig für Ambiente und Verkehrsführung

„Ich freue mich, dass es weiter geht. Hoffentlich wird der Platz im nächsten Jahr umgestaltet“, sagt Wunstorfs Ortsbürgermeister Thomas Silbermann. Der Umbau sei wichtig für das Ambiente und Leben im Stadtteil. Nach den Wünschen des SPD-Politikers soll aber nicht nur der Platz attraktiver werden. Auch die Verkehrsführung an der Barnestraße von der Einfahrt bis zum Laden von Kurze Wege soll sich für Auto- und Radfahrer ändern. Vorstellbar sei das unübersichtliche Dreieck durch einen Kreisel oder nur eine Straße zu ersetzen.

Barneplatz verändert sein Gesicht

Der Barneplatz mit der 1968 gebauten Ladenzeile befindet sich seit Jahren im Umbruch. Der Handel hat sich weitestgehend zurückgezogen. In das ehemalige Lebensmittelgeschäft ist ein Restaurant eingezogen. Die Filialen der Stadtsparkasse und Volksbank sind nur noch mit SB-Terminals ausgestattet. Pläne für den Umbau des Platzes gab es bereits Anfang der Neunzigerjahre. Diese scheiterten jedoch an dem Widerstand der Eigentümer. Später verhinderte die finanzielle Schieflage des Vereins Altenhilfe einen erneuten Anlauf. Das sanierungsbedürftige Gemeindezentrum drohte eine Bauruine zu werden.

Doch es kam anders. In den vergangenen Jahren hat sich an der Nordseite einiges getan. Das neue diakonisch-kirchliche Zentrum St. Johannes hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Daneben errichteten der Bauverein Wunstorf und die Diakonische Altenhilfe Seniorenwohnungen. Ebenso zog der Heimbetreiber mit seiner Zentrale in die neuen Räumlichkeiten. Als soziale Einrichtungen sind der Jugendtreff Kurze Wege und die Lebenshilfe Seelze am Platz angesiedelt.

Von Rita Nandy