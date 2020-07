Winzlar

Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten haben sich am Meerbruch angesiedelt. Bei einer Naturbeobachtung der Ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM) können Teilnehmende am Dienstag, 28. Juli, die Feuchtwiesenlandschaft kennenlernen. Die rund dreistündige Exkursion beginnt um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Stationsgebäude, Hagenburger Straße 16. Erwachsene zahlen 3 Euro. Kinder dürfen kostenlos teilnehmen. Eine Anmeldung ist unter Telefon (05037) 9670 oder per E-Mail an info@oessm.org erforderlich. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist mitzubringen. Weitere Termine sind am Dienstag, 11. und 25. August.

Von Rita Nandy