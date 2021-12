Wunstorf

Schon seit 1993 sammelt das „Große Orchester der Weihnachtshilfe“ aus Polen – nicht zu verwechseln mit der HAZ-Weihnachtshilfe – jedes Jahr mit Konzerten und öffentlichen Spendenaktionen Geld für einen wohltätigen Zweck. Auch in Deutschland beteiligen sich viele polnische Auswanderer als Freiwillige an den Sammelaktionen der zuständigen Stiftung – in Wunstorf verkauft ein Team um Jozef Zielinski dieses Jahr Teddybären mit einem roten Herzsymbol.

Zudem hat die Familie Chadrysiak aus Schwarmstedt der Stiftung ein hochwertiges Rennmotorrad gespendet, das zum großen Finale der Aktion am Sonntag, 30. Januar, im Restaurant „Bei Emil“ in Hannover versteigert werden soll. Auf Gut Düendorf nahm Zielinski das Fahrzeug bereits jetzt im Empfang. Die Stiftung spendet polnischen Krankenhäusern moderne Geräte, damit vor allem Kinder und Senioren besser versorgt werden können. In diesem Jahr steht die Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bei Kindern im Mittelpunkt.

Motorrad nahm an mehreren Meisterschaften teil

Bei dem Motorrad handelt es sich um eine modifizierte KTM 450 SX-F, die auf Supermoto-Rennen spezialisiert ist. Beim Supermoto fahren die Rennsportler sowohl auf Asphalt- als auch auf Geländestrecken. Entsprechend groß ist die Belastung, der das Motorrad standhalten muss. Das Tuning lief im Familienbetrieb: Die Firma Chadrysiak produziert Schraubverschlüsse aus Kunststoff – das nötige Zubehör zum Herstellen von Präzisionsteilen aus Metall war daher bereits vorhanden.

Die Brüder Denis und Kevin Chadrysiak haben sowohl die deutsche als auch die polnische Staatsbürgerschaft. Daher konnten sie für beide Nationen an mehreren Supermoto-Meisterschaften teilnehmen. Denis wurde 2020 nationaler Meister in Polen. Beim „Supermoto of Nations 2021“ in Paris, bei dem verschiedene Nationen in Dreierteams gegeneinander antreten, waren beide Brüder Teil des polnischen Teams, das den elften Platz belegte.

Die Helfer aus Wunstorf verkaufen dieses Jahr Teddybären in Wunstorf. Bedruckt wurden sie von der Druckerei Printobello. Quelle: Paul Lukas Primke

Versteigerung für einen guten Zweck

Nun sollen die Brüder jedoch die Firma übernehmen – für Rennsport bleibt da keine Zeit mehr. Die beiden trennen sich nur schweren Herzens von der Maschine. Umso wichtiger war es laut Familienvater und Geschäftsführer Zygmunt Chadrysiak, das Motorrad für einen wohltätigen Zweck aufzugeben. „Wir wollen damit eine gute Tat vollbringen“, betont er. Auch seine Söhne sind stolz auf ihren Beitrag zur Spendenaktion. „Ich war zunächst skeptisch, als mein Vater das Motorrad spenden wollte“, gibt Kevin Chadrysiak zu. „Aber es ist schön, Teil von etwas so Großem zu sein.“

Bis Ende Dezember ist das Motorrad noch auf Gut Düendorf untergebracht. Danach soll es bis zum Finale der Sammelaktion im Restaurant „Bei Emil“ ausgestellt werden. Familie Chadrysiak ist zuversichtlich, dass die Maschine auf der Auktion einen guten Preis einbringen wird. Mehrere polnische Firmen hätten bereits ihr Interesse daran bekundet. Sollte der Preis dennoch niedriger ausfallen als erwartet, ist Zygmunt Chadrysiak entschlossen, eine eigene Geldspende beizusteuern – alles für den guten Zweck.

Von Paul Lukas Primke