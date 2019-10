Wunstorf

Am Sonntag, 13.Oktober, findet das letzte Konzert für dieses Jahr in der evangelischen Sigwardskirche, An der Sigwardskirche 3, statt. Das eigentlich für den Tag geplante Konzert „Orgel und Horn“ kann allerdings aufgrund einer langwierigen Erkrankung des Hornisten nicht stattfinden. Das Motto ist stattdessen „Orgel+“. In dem Programm interpretieren die drei Organistinnen und Sängerinnen Miriam Venz, Isabelle Grupe und Miriam Schuchert unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Nicolas de Grigny, Gustaf Nordqvist und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Mario Moers