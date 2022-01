Luthe

Eines weiß Ortsbürgermeister Rolf Hoch aus seiner langjährigen politischen Erfahrung: Man benötigt Geduld. „Das musste ich am schmerzlichsten lernen.“ Projekte, die er jetzt mit anschiebt, dürften zum Ende seiner Amtszeit oft noch nicht realisiert sein. Der 70-Jährige plant zudem: „Diese Legislaturperiode noch, dann höre ich auf.“

„Bauprojekte schneller umsetzen“

Bei manchen Projekten möchte er aufs Tempo drücken. Der Ratsbeschluss, in jedem Jahr eine Grundschule in eine Ganztagsschule umzuwandeln, ist gescheitert. Die Gründe sind oftmals Personalknappheit sowie Lieferengpässe, die jüngst bei der Stadtschule zu Verzögerungen führen. Von manchen Schulen fehlt immer noch der erforderliche Antrag. Der liegt zumindest für die Grundschule Luthe inzwischen vor.

Doch die Albert-Schweitzer-Schule sowie die Grundschule Steinhude waren schneller. Hoch schlägt vor, die drei Bauprojekte gleichzeitig zu planen und Jahr für Jahr umzusetzen. Wenn notwendig, sollten neue Rathausmitarbeitende eingestellt werden. „Kommunen könnten am Ende viel Geld sparen, wenn Projekte schneller umgesetzt werden“, ist sich der SPD-Politiker sicher. Die Kostensteigerungen im Bausektor seien immens.

Die Eltern an der Grundschule Luthe wünschen sich eine Ganztagsbetreuung. Quelle: Anke Lütjens

Feuerwehr braucht neues Gerätehaus

Geld muss die Stadt Wunstorf auch für den Bau einer neuen Feuerwehrwache in die Hand nehmen. Der alte Standort ist zu klein. Es gebe geeignete Grundstücke, sagt Hoch. Welches am besten geeignet sei, müsse letztendlich die Feuerwehr entscheiden.

Das sind Luthes Ortsrats- und Ratsvertreter Luthe ist die zweitgrößte Ortschaft von Wunstorf. Im Dorf leben 5679 Einwohner (Stand: März 2021). Der Ortsrat zählt neun Mitglieder. Neben Ortsbürgermeister Rolf Hoch gehören der SPD-Fraktion seine Stellvertreterin Nadine Kohrs, Uwe-Karsten Bartling, Daniela Helbsing und Sven Ulrich an. Die CDU-Fraktion bilden Heinrich Heimberg, Gabriele Schmitz sowie André Schrader. Als Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen sitzt Horst Ruser im Ortsrat. Die Interessen der Lutherinnen und Luther im Stadtrat vertreten Rolf Hoch und Daniela Helbsing (beide SPD), Andreas Lange und Heinrich Heimberg (beide CDU) sowie Dustin Meschenmoser (Bündnis 90/Die Grünen).

Kreisel an B 441 soll Verkehr besser fließen lassen

Ein drängendes Problem für Luthe bleibt weiterhin der Verkehr. Abhilfe an der Adolf-Oesterheld-Straße könnte ein Bürgervorschlag schaffen. Ein Kreisel an der B 441 soll die Verkehrsströme auf den Zufahrten in das Gewerbegebiet und in den Ort besser lenken. „Ich finde die Idee gut“, sagt der Ortsbürgermeister.

Die SPD Luthe begrüßt den Vorschlag eines Luther Bürgers, einen Kreisel an der B 441 zu bauen. Dieser soll den Verkehrsfluss an der Adolf-Oesterheld-Straße in Richtung Gewerbegebiet und den Ort besser lenken. Quelle: Rita Nandy (Repro)

Lutherinnen und Luther sollen am Dorferneuerungsprogramm mitwirken

Vom Bau der Nordumgehung profitiert Luthe auf jeden Fall. Die neue Trasse bietet aber noch eine weitere Chance. Bisher fehlt es an einem Radweg, der die Ortschaften Luthe, Blumenau, Liethe und Klein Heidorn miteinander verbindet. Geld dafür soll aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes fließen. Noch ist der Zuschlag nicht erteilt. Die ersten Pläne sehen zudem vor, den Luther Ortskern rund um die Kirche neu zu gestalten.

Um das Projekt mit Leben zu füllen, sei die Mitarbeit der Lutherinnen und Luther gefragt. Hoch hält eine Vereinsgründung für sinnvoll. Was sich gemeinsam erreichen lässt, habe das Naturerlebnisbad gezeigt. „Das hat ganz Luthe umgesetzt.“ Das Förderprogramm besitzt noch einen großen Vorteil. Die Ortschaften dürften Pläne entwickeln, die die Stadt nicht einfach durchkreuzen kann.

Anders sieht es bei Entscheidungen des Ortsrates aus. Da hat der Rat das letzte Wort. Um für Luthe möglichst viel zu erreichen, setzt der Ortsbürgermeister auf gemeinsam verabschiedete Anträge von SPD, CDU und den Grünen. Es ergebe keinen Sinn, mit drei verschiedenen Meinungen im Stadtrat aufzutreten.

Ortsbürgermeister wünscht sich Reinigungsstufe für Kläranlage

Unterstützung bräuchte Hoch auch für seinen Vorschlag, eine weitere Reinigungsstufe für das Luther Klärwerk zu schaffen. Auch nach dem derzeitigen Umbau der Anlage fließe das „gereinigte“ Wasser in die Leine. Darin enthalten seien aber immer noch Medikamentenrückstände. „Unsere Kläranlage könnte ein Pilotprojekt werden“, wünscht sich der Ortsbürgermeister. Das saubere Wasser sollte dann statt in die Leine in den Luther See fließen. Bis es dazu kommt, dürfte Hoch jedoch nicht mehr im Amt sein.

Von Rita Nandy