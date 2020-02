Idensen/Großenheidorn

In Idensen und Großenheidorn sollen neue Bäume die Chance haben, alt zu werden. Die Ortsräte beider Ortschaften haben sich am Mittwochabend mit sehr „grünen Themen“ befasst. Es ging um Ausgleichsflächen, das Ehrenmal in Großenheidorn und den Friedhof in Idensen.

Großer Baum als Blickfang für den Friedhof

Dort soll ein stattlicher Baum den Charakter des Friedhofes aufwerten. „Es gibt derzeit relativ große freie Flächen“, sagte Ortsbürgermeister Rolf Herrmann nach der Sitzung. Unter dem Baum soll Platz für Urnengräber geschaffen werden. Zudem sollen zwei kleinere Felsenbirnen gepflanzt werden. Pflanzlicher Abfall könnte künftig in Containern entsorgt werden. Derzeit gibt es dafür nur Mieten, die aufwendig mit dem Bagger ausgeschaufelt werden müssen. „Es ist eine Arbeitsvereinfachung und sieht ordentlicher aus“, sagt Herrmann und begrüßt die Pläne der Stadt. Die Pläne stellte Thomas Beyer von der Gartenbauabteilung vor.

Urnengräber rund um einen großen Baum (Mitte unten) sollen den Friedhof Idensen verschönern. Quelle: Stadtverwaltung Wuntorf

Ortsrat sucht Platz für mehr Bäume

Im März will der Ortsrat zusammen mit dem städtischen Bauhof acht Bäume an der Verlängerung des Osterfeuerweges pflanzen. Auch die Jagdpächter hätten ihre Unterstützung zugesagt, berichtet Herrmann. Ein fester Termin stehe noch nicht fest. Außerdem planen die Lokalpolitiker eine Ortsbegehung, um weitere Standorte für neue Bäume zu finden. Das Geld für die Bäume soll aus dem städtischen Baumaktionsplan kommen.

Neue Bäume zwischen Großenheidorn und Klein Heidorn

Auch in Großenheidorn sollen an der Grenze zu Klein Heidorn neue Bäume gepflanzt werden. Das Areal ist die Ausgleichsfläche für die Erweiterung des Kunststoffunternehmens Hahlbrock. Beim Thema Hahlbrock freute sich Ortsbürgermeister Martin Ehlerding darüber, dass Anregungen aus dem Ortsrat bei den Planungen berücksichtigt werden: Die neuen Gebäude sollen nicht höher werden als die heutigen. Und im Interesse der Hahlbrock-Nachbarn soll für ausreichenden Lärmschutz gesorgt werden.

Ehrenmal soll probeweise beleuchtet werden

Diskussionen gab es zur Umgestaltung des Ehrenmals, berichtet Ehlerding. Die CDU hätte gerne die Einfriedung erhalten. Die Mehrheit aus SPD und Grünen ist jedoch dagegen und will das Areal offener gestalten. Einig waren sich alle Mitglieder, dass die Schotterfläche beseitigt werden muss. Großen Wert soll auf die Pflege der Bäume gelegt werden. Für den Fall, dass ein Baum entfernt werden wird, sollen jetzt schon kleinere Exemplare nachgesetzt werden. Auf einen Kompromiss einigten sich die Mitglieder bei der Beleuchtung: Das Ehrenmal soll probeweise beleuchtet werden. Auch die Kirchengemeinde denke darüber nach, die Kirche zu illuminieren.

Mehrzweckhalle soll im Sommer neues Dach erhalten

Um den 20. Juli herum soll mit der Dachsanierung der Mehrzweckhalle begonnen werden. Damit wird dem Wunsch des TSV Großenheidorn entsprochen, die Arbeiten in die Sommerferien zu legen. Die Glasbausteine in der Sporthallenwand werden allerdings erst in einem zweiten Schritt und später ausgetauscht, sagte Ehlerding.

Lesen Sie auch:

Von Rita Nandy