Wunstorf

Ein großer Teil der Ortsräte tagt in der letzten Woche vor den Osterferien noch, um ihre Wünsche zu den anlaufenden Haushaltsplanungen für 2023 zu äußern. Außerdem will die Verwaltung Hinweise bekommen, wo nach Ansicht der lokalen Politiker neue Ladesäulen für Elektrofahrzeuge entstehen sollten. Ein erstes Konzept für den Ausbau hatte die Verwaltung schon im Bauausschuss vorgestellt.

Den Anfang macht am Dienstag, 29. März, der Ortsrat Steinhude ab 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Am Anger, der auch über das Bauprojekt Viertel vorm Meer und die Straße An der Trift spricht.

Am Mittwoch, 30. März, folgt der Ortsrat Idensen, der ab 19 Uhr in der Kaffeestube Hattendorf, Niengraben, auch aktuelle Informationen zum Breitbandausbau erhält. Gleichzeitig befindet der Ortsrat Kolenfeld in der Pausenhalle der Grundschule, Kirchdamm 13, auch darüber, was für Räume die neue Feuerwache bekommen soll. Um 19.30 Uhr trifft der Ortsrat Großenheidorn sich im Gasthaus Küker, Dorfstraße 12, und hört auch einen Bericht über die Airbus-Planung.

Der Ortsrat Bokeloh trifft sich dann am Donnerstag, 31. März, um 19 Uhr in der Pausenhalle der Grundschule, Am Eichkamp 8. Hier will die CDU von der Verwaltung auch Auskunft darüber bekommen, wie es nach den Containern auf dem Schulhof mit weiteren Kita-Plätzen im Butteramt weitergehen soll. Den Abschluss macht dann der Ortsrat Blumenau ab 19.30 Uhr. In der Aula der Oststadtschule, Wilhelmstraße 31, spricht er auch über den Umbau des Bahnübergangs Frachtweg und das weitere Vorgehen beim Thema Dorfentwicklungsprogramm.

Die Sitzungen erfolgen nach der 3G-Regel und eine FFP2-Maske ist bis zum Sitzplatz zu tragen. Anmeldungen nimmt die Verwaltung jeweils bis 15 Uhr am jeweiligen Tag unter Telefon (05031) 101253 oder per E-Mail an carolin.sohmen@wunstorf.de entgegen.